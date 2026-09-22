Surpriză în Ungaria: Parchetul vrea să-i pună sub acuzare pe doi foşti miniştri ai lui Orban, dar și pe premierul Peter Magyar

Procurorul general al Ungariei a cerut marţi ridicarea imunităţii parlamentare a prim-ministrului Peter Magyar şi, în alte dosare, ridicarea imunității a doi foşti miniştri din guvernul fostului premier naţionalist Viktor Orban, informează France Presse.

Aceste anunțuri ale procurorului general interimar Istvan Lajtar constituie, pe lângă dosarul care îl vizează pe actualul prim-ministru, primele anunțuri privind inițierea unor proceduri judiciare împotriva unor înalți oficiali din epoca Orban.

Peter Magyar, un conservator pro-european care a ajuns la putere după victoria partidului său Tisza la alegerile parlamentare din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai naționalistului Viktor Orban, este vizat de o anchetă pentru furt, în legătură cu un incident din 2024 în care este acuzat că a luat telefonul unui bărbat care îl filma în timp ce se afla într-un club şi l-a aruncat în Dunăre.

Magyar a denunțat această anchetă drept o „rușine”.

Parlamentul European a refuzat anul trecut să-i ridice imunitatea de eurodeputat.

Miniștrii lui Viktor Orban, acuzați de fapte de corupție

Ancheta care îl priveşte pe Balazs Hanko, deputat al partidului Fidesz al lui Viktor Orban şi fost ministru al Culturii şi Inovării, se referă la presupusa delapidare a 47 de milioane de euro din fonduri publice, bani care ar fi fost folosiți în special pentru finanţarea campaniei electorale din 2026.

Anchetatorii au confiscat serverele partidului în luna iulie, determinându-l pe Viktor Orban să denunţe procedurile ca fiind o tentativă de a aduce prejudicii formaţiunii politice.

Iar Miklos Sesztak, un deputat de la partidul KDNP, aliat al Fidesz, şi fost ministru al Dezvoltării Naţionale în guvernul lui Orban, este suspectat că a primit mită de milioane de euro în timpul achiziţionării de autobuze second-hand la preţuri umflate între 2014 şi 2018.

Aceste evoluţii vin în contextul în care Peter Magyar şi noul preşedinte numit de propria majoritate, Andras Baka, fost preşedinte al Curţii Supreme, au intrat în conflict cu privire la numele următorului procuror general.

Fostul procuror general a demisionat în iulie, sub presiunea noii majorităţi, care a făcut campanie cu o platformă de combatere a corupţiei.