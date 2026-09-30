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Actualitate

Surpriză la Londra: premierul Andy Burnham spune clar că Marea Britanie poate adera din nou la UE. „Brexitul a adus mai mult rău decât bine”

Adrian Cochino
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Burnham, care l-a înlocuit pe Keir Starmer în iulie, a declarat anterior că și-ar dori ca Marea Britanie să reintre în Uniunea Europeană încă din timpul vieții sale. Acum, a explicat clar ce crede despre Brexit.

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