Surpriză la pompă. Cât costă motorina miercuri dimineață, după expirarea plafonării accizei

Plafonarea accizei la motorină a expirat miercuri, dar nu toate lanțurile de alimentare din București au crescut prețurile.

Cea mai ieftină motorină standard era vândută marți la stațiile Petrom cu 9.18 lei / litru. La pompele de la Lukoil, MOL, Rompetrol, OMV și Socar un litru de motorină se comerciliza cu 9.24 lei / litru, conform datelor furnizate de Monitorul Prețurilor pentru Capitală analizate de HotNews.

Marți, sortimentul de diesel premium se vindea cel mai ieftin la Petrom cu 9.95 lei, iar cel mai scump la Rompetrol cu 10.20 lei.

Cât costă motorina la 1 iulie

Miercuri, 1 iulie, după ce plafonarea accizei la acest tip de carburant a expirat, motorina nu s-a scumpit la toate benzinăriile.

Astfel, Rompetrol și Lukoil au menținut prețul de 9.24 lei / litru de diesel standard, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor analizate de HotNews. MOL și OMV afișează 9,60 lei / litru de motorină standard. La Petrom este 9.54 lei / litru, în timp ce la Socar este 9.59 lei / litru.

Și în cazul motorinei premium costul este diferit miercuri dimineață. Rompetrol a scăzut prețul până la 9.99 lei per litru, același fiind și la Socar. MOL afișează un preț de 10.45 lei, cel mai ridicat, OMV vinde cu 4 bani mai ieftin, în timp ce la Petrom dieselul premium este 10.31 lei / litru.

Măsura privind reducerea temporară a nivelului accizei la motorină a expirat miercuri, 1 iulie. Plafonarea era de 36 de bani / litru, cu TVA.



Proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie este blocat în Parlament, iar aleșii au intrat în vacanță, potrivit Agerpres.

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