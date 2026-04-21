Surpriză la pompă în această dimineață. Prețul benzinei scade sub un prag la una dintre rețele și e cel mai mic de pe piață în acest moment

Benzina standard a coborât sub pragul de 8 lei/litru la benzinăriile SOCAR, scrie site-ul Economica.

Potrivit datelor de pe aplicația Monitorul Prețurilor, benzina standard costa marți dimineață 7.99 lei/litru la pompele SOCAR, cu 8 bani mai ieftină decât cea din rețeaua Petrom, cel mai operator de benzinării din România.

La OMV, litrul de benzină standard costa 8.18 lei/litru, la fel și la MOL, Rompetrol și Lukoil.

Cea mai ieftină benzină premium era la pompele Petrom – 8.55 lei/litru, la OMV, MOL și Rompetrol costa – 8.81 lei/litru, iar la Lukoil era 8.88 lei/litru.

Cât costa motorina

Motorina standard costa marți dimineață 8.63 lei/litru la Petrom, 8.72 lei/litru la OMV și Lukoil, același preț era la stațiile MOL și Rompetrol, 8.99 lei/litru la SOCAR.

Motorina premium costa 9.4 lei/litru la Petrom, 9.,54 lei/litru la OMV, Rompetrol și Lukoil, 9.59 lei/litru la MOL.