Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze

Vestea construirii unei noi conducte de gaze din Rusia către China a fost anunțată marți de Gazprom de la Beijing. Analiștii avertizează însă că proiectul este în acest moment doar o intenție și că, în final, Rusia riscă să subvenționeze consumatorii chinezi, scrie The Moscow Times.

Acțiunile gigantului energetic rus Gazprom au scăzut marți, după ce acesta a anunțat că a semnat un memorandum „obligatoriu din punct de vedere juridic” cu China pentru a avansa construcția conductei Power of Siberia 2, amânată de mult timp.

Acțiunile Gazprom au închis în scădere cu 3,1% la Bursa din Moscova, la 130,7 ruble, ștergând peste 100 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari) din valoarea de piață.

Scăderea a fost cea mai abruptă dintre toate companiile listate pe indicele de referință al bursei, depășind cu mai mult de două ori scăderea generală a indicelui de 1,4%.

Conducta propusă Power of Siberia 2, cu o capacitate anuală de 50 de miliarde de metri cubi, se află pe lista de dorințe a Kremlinului de aproape două decenii. Proiectul a căpătat o nouă urgență, întrucât Moscova caută o modalitate de a compensa prăbușirea vânzărilor odată profitabile ale Gazprom către Europa.

Însă investitorii au remarcat rapid că acordul semnat la Beijing era doar un alt memorandum de intenție, nu un contract de furnizare obligatoriu.

Iar Sergei Kaufman, analist la firma de investiții Finam, a avertizat că proiectul ar putea afecta finanțele Gazprom, dacă va fi dus la bun sfârșit.

Un cost uriaș, suportat de Rusia

Concret, conducta lungă de 2.600 de kilometri ar urma să coste compania aproximativ 2 trilioane de ruble (25 de miliarde de dolari, conform datelor pieței valutare spot publicate de Reuters), iar China nu s-a angajat să furnizeze finanțare.

Directorul Gazprom, Alexei Miller, a declarat reporterilor la Beijing că prețul va fi stabilit ulterior.

Relatările anterioare sugerau că Beijingul dorea să se angajeze doar pentru o parte din capacitatea conductei și la tarife interne rusești, unele puternic reduse, care se situează în jurul valorii de 120-130 dolari pe mia de metri cubi, potrivit expertului în energie Alexei Gromov.

Moscova, la rândul său, dorește să aplice un tarif similar cu cel practicat pentru conducta existentă Power of Siberia 1, care în prezent este de aproximativ 265-285 dolari pe mia de metri cubi.

Chiar și acest tarif ar reprezenta totuși o reducere de aproximativ 30% față de prețurile actuale din Europa.

Rusia riscă să subvenționeze consumatorii chinezi

Analistul industrial Mihail Krutihin a estimat costul proiectului la aproximativ 2 trilioane de ruble (24,8 miliarde de dolari) și a avertizat că Rusia riscă să subvenționeze consumatorii chinezi pe cheltuiala proprie.

„Având în vedere costurile enorme ale construcției conductei și dezvoltării câmpului, Rusia va continua, de fapt, să subvenționeze consumul de gaz al Chinei în detrimentul propriu”, a spus el.

Pentru acționari, implicațiile sunt îngrijorătoare.

„Doar o declarație de intenție”

Deși Gazprom a raportat un profit net de 1,2 trilioane de ruble (14,8 miliarde de dolari) anul trecut și aproape 1 trilion de ruble (12,4 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2025, activitatea sa principală în domeniul gazelor naturale rămâne deficitară, cu un deficit de 1,1 trilioane de ruble (13,6 miliarde de dolari) în 2024.

Rezervele de numerar ale companiei au scăzut de la 2 trilioane de ruble la începutul anului 2022 la puțin peste 537 de miliarde de ruble (6,6 miliarde de dolari) până la jumătatea anului 2025.

Unii analiști estimează că, dacă aprovizionarea prin Power of Siberia 1 și o rută suplimentară din Extremul Orient vor fi extinse, Gazprom ar putea livra în cele din urmă peste 100 de miliarde de metri cubi de gaz către China anual, adăugând până la 20 de miliarde de dolari la veniturile anuale.

Dar acest scenariu, spun ei, rămâne la ani distanță.

„Deocamdată, este doar o declarație de intenție”, a spus Igor Sokolov, analist la Alor Broker. „Dacă cuvântul „memorandum” ar fi fost înlocuit cu „contract”, prețul acțiunilor Gazprom ar fi putut crește cu până la 20%”, a explicat el.