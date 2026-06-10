Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând

Kievul ar putea începe în august producția în serie a unui sistem anti-aerian ce are scopul de a înlocui, cel puțin parțial, Patriotul american, scriu Financial Times și United24Media

Ucraina a testat o nouă rachetă sol-aer concepută ca o alternativă locală și mai ieftină la sistemul american Patriot.

Testul este un rezultat al eforturilor Kievului de a-și asigura protecția în fața atacurilor aeriene ale Rusiei, precum cel masiv de săptămâna trecută, care a provocat moartea a cel puțin 22 de persoane.

Asta în condițiile în care țara nu dispune de suficiente sisteme și interceptoare Patriot, iar SUA nu pot suplimenta numărul acestora.

Rachetele ar putea fi gata anul viitor

Producătorul ucrainean de arme Fire Point a anunțat că a efectuat săptămâna trecută primul test de zbor al interceptorului său antirachetă FP-7.x, pe care cofondatorul Denis Știlierman l-a calificat drept „destul de reușit”, scrie Financial Times.

Fire Point afirmă că FP-7.x este destinat să contracareze amenințările rusești cu rachete balistice și drone la o fracțiune din costul sistemelor occidentale existente, precum Patriot de la Lockheed Martin și SAMP-T franco-italian, și ar putea fi produs în cele din urmă în cantități mult mai mari.

Producția în serie a rachetei ar putea începe în august, a spus Știlierman, în așteptarea livrării unui sistem de ghidare cu infraroșu, pe care Fire Point spera să îl achiziționeze de la compania germană Diehl Defence.

Rachetele finite ar fi gata până în 2027, a spus el.

Cu ajutorul aliaților europeni

Restul sistemului de apărare aeriană – cunoscut sub numele de Freyja – inclusiv radarele utilizate pentru detectarea și urmărirea aeronavelor, precum și sistemul de comandă și control vor fi furnizate de parteneri europeni.

Conglomeratul american de apărare Lockheed Martin produce sute de interceptoare pe an pentru sistemul Patriot, dar cea mai mare parte a producției a fost destinată înlocuirii stocurilor epuizate în războiul cu Iranul.

Experții ucraineni afirmă că atacurile aeriene rusești nocturne, precum și înlocuirea lentă a rachetelor PAC-2 și PAC-3, au redus încrederea în sistemul Patriot.

„Putem conta pe sistemele Patriot? Nu cred că mai putem”, a declarat Dmitro Kuleba, fost ministru de externe al Ucrainei.

„Capacitatea industrială globală a Americii, având în vedere recentele evenimente din Iran, demonstrează că America va păstra ce este mai bun pentru sine”, a spus acesta.

De la 3,8 milioane la 700.000 de dolari

Știlierman a afirmat că interceptorul companiei sale costă 700.000 de dolari, comparativ cu 3,8 milioane de dolari pe rachetă pentru sistemul Patriot PAC-3.

Fire Point, scrie Financial Times, a avut succese recente cu drona sa cu rază lungă de acțiune FP-1, care a vizat rafinăriile rusești și o navă de război lângă Sankt Petersburg.

Varianta FP-2 cu rază medie de acțiune este, de asemenea, utilizată pe scară largă de forțele ucrainene pentru a lovi rutele logistice rusești din regiunile ucrainene aflate sub controlul Moscovei.

Tom Karako, expert în apărare antirachetă la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a declarat că FP-7.x ar putea completa arsenalul de apărare antiaeriană al Ucrainei, care include vechi sisteme sovietice, rachete americane Hawk și interceptori germani moderni IRIS-T.

Dar el a adăugat că este puțin probabil ca sistemul Freyja să fie un substitut complet pentru sisteme mai avansate, precum Patriot.

„Când te confrunți cu un spectru complet de amenințări, ai nevoie de o mulțime de instrumente diferite”, a spus Karako.