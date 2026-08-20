Surpriză: rachetă balistică lansată de Coreea de Nord, imediat după declarațiile lui Trump despre Kim Jong-un

Racheta pare să fi aterizat în mare, în afara zonei economice exclusive a Japoniei, potrivit Reuters.

Coreea de Nord a lansat joi ceea ce a părut a fi o rachetă balistică în direcția mării, au declarat guvernul japonez și paza de coastă a Japoniei.

Presa sud-coreeană a citat, de asemenea, surse militare sud-coreene, care au afirmat că Coreea de Nord a lansat un proiectil neidentificat spre mare, în estul Peninsulei Coreene.

Paza de coastă japoneză a declarat că proiectilul, despre care se crede că este o rachetă balistică, a căzut deja.

Racheta pare să fi aterizat în mare, în afara zonei economice exclusive a Japoniei, a relatat NHK.

Trump vrea să se vadă cu Kim Jong-un

Vestea vine în contextul în care exercițiile militare în curs de desfășurare ale Coreei de Sud și ale SUA au fost reduse și se vor încheia vineri, în urma deciziei președintelui Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a anunțat reducerea exercițiilor săptămâna aceasta, spunând că el are o relație foarte bună cu Kim Jong-un și că manevrele militare transmit un semnal greșit.

Miercuri, Trump, a anunțat că intenționează să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în cursul acestui an și a afirmat că Coreea de Nord deține 57 de arme nucleare „foarte puternice”.

Când a fost întrebat, miercuri, dacă se așteaptă să se întâlnească cu Kim în cursul acestui an, Trump a răspuns: „Da, o voi face”.

The Wall Street Journal a relatat că liderul de la Casa Albă i-a îndemnat pe consilieri să organizeze o întâlnire față în față cu Kim încă din această toamnă.

Kim Yo Jong din Coreea de Nord, sora liderului Kim Jong Un, a declarat miercuri că „politica ostilă” a Statelor Unite față de Coreea de Nord nu s-a schimbat.

Kim Yo Jong a mai spus că, deși relația dintre liderii Statelor Unite și Coreei de Nord era „cu adevărat excelentă”, Washingtonul continua să desfășoare exerciții militare alături de Seul și amenința securitatea națională a Phenianului.

Eforturile lui Trump

Trump a organizat o serie fără precedent de summituri cu Kim în 2018 și 2019, dar eforturile diplomatice au eșuat din cauza cererilor SUA ca Phenianul să renunțe la armele sale nucleare.

De atunci, Trump s-a referit în repetate rânduri la Coreea de Nord ca la o „putere nucleară”, deși administrația lui a continuat să solicite denuclearizarea țării și nu o recunoaște oficial ca stat posesor de arme nucleare.

Trump a încercat să relanseze eforturile diplomatice în al doilea mandat al său.

„Îl cunosc foarte bine pe Kim Jong Un, iar el va fi în regulă atâta timp cât noi avem un președinte inteligent”, le-a spus președintele american reporterilor miercuri, în timpul unei vizite la un heliport pe care îl construiește pe istoricul South Lawn al Casei Albe.

SUA au retras singurul portavion din regiune

Între timp, decizia lui Donald Trump de a reduce substanțial amploarea exercițiilor militare cu Coreea de Sud și atitudinea generală a Washingtonului față de aliații săi din Asia îi determină pe aceștia să-și reconsidere măsura în care se pot baza pe SUA în materie de apărare – și să se orienteze, pentru a-și reduce dependența de Washington, scrie Politico.

Ultimele declarații, susținute de altfel de mișcările anterioare ale administrației, conving țările din regiune să-și accelereze creșterea cheltuielilor pentru apărare și să încheie parteneriate alternative, potrivit unor diplomați asiatici și altor persoane familiarizate cu discuțiile dintre guvernele din regiune.

Demersul lui Trump de a relua discuțiile la nivel înalt cu liderul nord-coreean, cu care s-a întâlnit de trei ori în primul său mandat, survine într-un moment în care statul autoritar dotat cu arme nucleare își accelerează ritmul testelor cu rachete balistice și al amenințărilor la adresa Japoniei.

Plecarea, în această săptămână, a singurului portavion american staționat în Asia către Orientul Mijlociu îi face, de asemenea, pe aliați să se întrebe cât de angajate sunt Statele Unite în prevenirea unor astfel de acte de agresiune.