Surpriză anunțată de PRO TV în dimineața zilei în care începe un nou sezon Vocea României. După opt ani, unul dintre jurați părăsește emisiunea. „E ultimul meu an”

Sezonul 14 al emisiunii Vocea României începe în această seară cu vestea plecării Irinei Rimes din juriu.

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (…) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, a anunțat cântăreața Irina Rimes, potrivit unui comunicat al PRO TV.

Cântăreața va explica motivele retragerii, în această seară, de la ora 20.30, la PRO TV.

Irina Rimes face parte din juriul Vocea României din 2018.

Irina Rimes. Foto: PRO TV

Noul sezon vine și cu o noutate.

„Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente – am păstrat temutul buton SUPERBLOK, dar și butonul MUTE – care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul „a doua șansă”, iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată! Și încă ceva: în premieră absolută! Am și eu o armă secretă, dar… dacă e secretă, așa să rămână până la momentul oportun!”, spune Pavel Bartoș.

Diseară, de la 20:30, o țară întreagă își va găsi VOCEA, așa că nu ratați sezonul 14 Vocea României pe PRO TV și VOYO.