Surprize în rezultatele financiare ale televiziunilor pe 2025: Digi24 și România TV au trecut pe pierdere. Televiziunea care are un profit mai mare decât Antena 1, Kanal D și Antena 3 la un loc

Cifrele din rapoartele televiziunilor din România arată că, spre deosebire de 2024, cinci televiziuni au trecut de la excedent la pierdere. Datele au fost analizate de HotNews de pe siteul Ministerului Finanțelor.

Câți bani au produs televiziunile din România în 2025? Și cum arată raportul fiscal al fiecărui post raportat la anul 2024? Răspunsurile: în articolul de mai jos.

Televiziunile au stat mai rău anul trecut. Contextul e important. Ce diferență majoră a existat între 2024 și 2025? Alegerile politice, mai numeroase și cu buget mai mare în 2024.

Televiziunile iau bani foarte mulți din publicitate politică. S-a ajuns ca România TV să primească 500.000 de euro pentru o emisiune, sume dezvăluite de jurnalistul Cristian Andrei de la Snoop.

Au fost mai multe rânduri de alegeri electorale în 2024: europarlamentare, locale, primul tur pentru prezidențiale, alegeri parlamentare, plus campania pentru turul 2 la prezidențiale, tur care a fost anulat.

În 2025, am avut alegerile pentru Cotroceni: turul 1 și turul 2, dar și cele pentru primăria Bucureștiului, din decembrie.

Jumătate dintre televiziunile cu profit în 2024 au terminat pe minus în 2025

Dintre cele 13 posturi TV din această analiză, raportul celor care au făcut profit versus cele care au avut pierderi a balansat. Sunt mai multe acum cele care au terminat pe minus.

În 2025:

6 televiziuni au făcut profit (Pro TV, Antena 1, Kanal D, Antena 3, Realitatea Plus și Favorit TV);

7 televiziuni au terminat cu pierderi (B1, Național TV, Digi 24, România TV, Aleph News, Metropola și Etno).

În 2024:

11 televiziuni au făcut profit și doar două au fost pe minus, cele din urmă fiind Metropola și Aleph News.

În această analiză pe anul 2025 nu au fost luate în calcul Prima TV, dar nici cele 5 canale Prima Sport și Prima News, ale căror rapoarte financiare încă nu au fost publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor.

ProTV – regina eficienței financiare

Cea mai mare și mai profitabilă televiziune din România rămâne, de departe, Pro TV. Cifrele sunt mai bune decât în 2024: venituri mai mari, profit mai mare.

De fapt, încasările realizate de Pro TV înseamnă mai mult decât au la un loc Antena 1, Kanal D și Antena 3!

Adrian Sârbu a creat imperiul Pro TV, iar acum pierde zeci de milioane cu Aleph News

Pro TV, care domină autoritar piața de televiziune din România, a fost creat de Adrian Sârbu și de echipa din jurul lui, la jumătatea anilor ’90.

Postul s-a lansat pe 1 decembrie 1995, iar Sârbu a stat în companie până în 2013, când a cedat și ultimele acțiuni celor de la Central European Media Enterprises. Pro TV face astăzi în mod constant profit anual de circa 60 de milioane de euro, în vreme ce Adrian Sârbu și-a deschis un post TV de știri.

Aleph News s-a lansat în 2020. De atunci și până în prezent pierde milioane de euro. În cei 6 ani, Aleph News a înregistrat un deficit cumulat de 45 de milioane de euro, cu un minus de 6,3 milioane de euro exclusiv pe anul 2025.

România TV, de la plus de 300.000, la minus de 2.000.000 de euro

Antena 1 a reușit anul trecut să-și mărească randamentul. Deși a avut venituri mai mici cu aproape 4 milioane de euro, a raportat un profit mai mare cu peste 1.000.000 față de 2024.

Trei televiziuni de știri au trecut de la profit în 2024 la pierdere anul trecut. Numele lor: Digi24, România TV, B1.

România TV realizase profit de 300.000 de euro acum 2 ani, dar în 2025 a avut cheltuieli cu peste două milioane de euro mai mari decât veniturile.

Digi24 a trecut de la plus 160.000 de euro, la un minus de 1,2 milioane.

B1 avusese un profit foarte bun în 2024: 1.000.000 de euro, dar s-a prăbușit anul trecut și a trecut pe deficit, pe fondul scăderii veniturilor cu 35%.

Realitatea Plus a avut venituri de 11 milioane de euro

În privința postului Realitatea Plus, licența pe care a rulat inclusiv în 2024, așa cum scria și Forbes.ro, a aparținut firmei PHG Media Invest, care a raportat însă venituri de doar 40.000 de euro.

În schimb, agenția de media DVB Media House, deținută în întregime de PHG Media Invest, a înregistrat cifre foarte bune: venituri de aproape 11 milioane de euro și profit de 400.000 de euro.

Cât despre rețeaua Prima, 49,3 milioane de euro au fost veniturile, în anul 2024, raportate de Clever Media Network, care operează posturile Prima Sport 1,2,3,4 și 5, dar și Prima News, profitul în acel an fiind de circa 800.000 de euro, sumă netă.

Cifrele acestor televiziuni pentru 2025 nu sunt încă publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Radiografia financiară a televiziunilor din România în 2025