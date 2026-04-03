Surse: Noi informații despre Mircea Lucescu. Diagnosticul medicilor și procedura la care a fost supus imediat

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineaţă, la Spitalul Universitar, de unde urma să fie externat. Ulterior, medicii au venit cu precizări legate de starea fostului selecționer.

”În cursul dimineţii, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgenţă (n.r. – preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe) şi a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, a anunţat unitatea sanitară, citată de News.ro.

El a fost supus unei angioplastii primare, afirmă surse medicale.

Ce este angioplastia

Angioplastia primară este o procedură de cardiologie intervențională efectuată de urgență pentru tratarea infarctului miocardic (atac de cord), prin deblocarea imediată a arterei coronare responsabile. Este metoda de revascularizare preferată pentru restabilirea fluxului sanguin către inimă cât mai rapid posibil, fără a recurge la o intervenție chirurgicală cardiacă majoră.

Care e starea lui Lucescu

În prezent, starea lui Mircea Lucescu este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate.

El rămâne internat în cadrul Secţiei de Cardiologie, unde primeşte îngrijirile medicale adecvate.

