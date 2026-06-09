Sute de atacuri ucrainene cu drone atent țintite au provocat o criză de proporții pentru Rusia într-un teritoriu-cheie. Moscova admite problemele

Ministerul Energiei de la Moscova a recunoscut că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a infrastructurii energetice a țării reprezintă cauza penuriei recente de benzină din Crimeea anexată și din unele zone din sudul Rusiei, scriu The Moscow Times și BBC.

Atacurile ucrainene cu drone asupra teritoriilor ocupate de Rusia perturbă liniile de aprovizionare ale Moscovei și agravează criza de combustibil declanșată deja de loviturile de la distanță asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Crimeea – pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014 – se confruntă în mod special cu grave dificultăți logistice și lipsuri de tot felul.

Multe dintre aceste probleme provin din recentele atacuri ucrainene asupra unei autostrăzi și a unui pod cheie care leagă orașul Rostov din sudul Rusiei de Crimeea, prin orașul portuar ocupat Mariupol.

Drumul „este practic coloana vertebrală a ocupației ruse în sud”, a declarat pentru BBC Clément Molin, analist la think tank-ul francez Atum Mundi.

Molin a afirmat că Ucraina a efectuat 300 de atacuri cu drone asupra camioanelor, inclusiv 30 de cisterne, de la începutul lunii mai, iar campania s-a intensificat în această lună.

Efecte în special asupra Crimeei

Operațiunea are efecte tangibile asupra Crimeei. Peninsula este importantă din punct de vedere strategic pentru Moscova, deoarece a fost folosită de forțele sale pentru a lansa drone și rachete asupra restului Ucrainei.

Crimeea este, de asemenea, o destinație populară de vacanță pentru ruși în timpul verii.

Turiștii și localnicii nemulțumiți au recurs la rețelele sociale pentru a-și exprima nemulțumirea față de întreruperea aprovizionării cu combustibil.

Înregistrările video au arătat cozi lungi la benzinăriile din întreaga regiune, iar locuitorii au declarat că sunt nevoiți să stea la coadă până la 10 ore pentru a face plinul.

La marea majoritate a benzinăriilor din Crimeea, localnicii pot cumpăra acum doar până la 20 de litri de combustibil fiecare, folosind cupoane preplătite, dacă acestea sunt disponibile.

Turiștii ruși care au ajuns în regiune înainte de începerea crizei se luptă acum să găsească combustibil pentru a pleca.

Există, de asemenea, relatări privind creșterea vertiginoasă a prețurilor la benzină și motorină cauzată de penurie.

„Din păcate, nu pare posibil să satisfacem pe deplin cererea de combustibil în acest moment”, a recunoscut pe 5 iunie șeful regional numit de Kremlin, Serghei Aksionov.

Sute de autobuze, a spus el, nu vor părăsi depourile din cauza crizei.

Podul din Kerci nu este o alternativă fezabilă

Șoselele rămân ultima cale prin care proviziile pot ajunge pe peninsulă.

Ruta maritimă este prea periculoasă, după ce o serie de feriboturi care deserveau Crimeea au fost scoase din funcțiune de Ucraina.

Iar atacurile anterioare ale Ucrainei – sau amenințarea cu noi atacuri – au restricționat traficul pe podul din Kerci, care leagă Crimeea de Rusia continentală.

„Nu aș vrea să trec cu un camion plin cu motorină pe podul din Kerci în acest moment – ar însemna să-mi caut necazuri”, a declarat pentru BBC Craig Kennedy, expert în industria petrolieră rusă și cercetător asociat la Centrul Davis al Universității Harvard.

„Așadar, va trebui să-l aduci pe cale terestră, prin Mariupol. Și acolo ești vulnerabil pe tot parcursul drumului”, a spus el.

Efecte mai ample asupra capacităților Rusiei

Unele surse ruse susțin că atacurile ucrainene asupra rutelor logistice au afectat deja capacitatea de luptă a armatei ruse.

„Atacurile care golesc stațiile de combustibil destinate civililor afectează și aprovizionarea trupelor din sud”, a scris Ribar, un cont de analiză militară rus pro-Kremlin, pe contul său de Telegram.

Pe 7 iunie, un atac ucrainean a avariat un pod cheie din Chohnar, în nordul Crimeei, care lega regiunea de restul Ucrainei și era folosit de trupele ruse și de vehiculele civile care circulau pe autostrada R-280. Traficul pe pod a fost suspendat.

Problemele legate de aprovizionarea cu combustibil sunt agravate de atacurile de la distanță ale Ucrainei asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol din Rusia, pe care Kievul le desfășoară de câteva luni.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că aproape 40% din „capacitatea primară de rafinare a petrolului” a Rusiei a fost scoasă din funcțiune în luna mai din cauza acestor atacuri.

Acum, a spus Craig Kennedy, campania tot mai extinsă a Ucrainei împotriva rețelei de aprovizionare a Rusiei se îndreaptă de la țintirea rafinăriilor mari către rețelele de distribuție locale, mai mici.

„Acest lucru are un impact mai concentrat asupra populației locale și a armatei în anumite regiuni, cum ar fi Crimeea”, a spus el.

Atacurile cu drone au afectat și alte părți ale Ucrainei ocupate, inclusiv regiunile Luhansk și Herson.

Moscova admite problemele

Ministerul Energiei din Rusia a recunoscut că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a infrastructurii energetice a țării reprezintă cauza penuriei recente de benzină din Crimeea anexată și din unele zone din sudul Rusiei, scrie The Moscow Times.

„În ultima perioadă, întreprinderile din sectorul energetic și al combustibililor s-au confruntat cu o intensificare a atacurilor aeriene inamice, ceea ce a dus la dificultăți temporare în aprovizionarea cu combustibil în mai multe regiuni din sud”, a declarat Ministerul Energiei într-un comunicat publicat luni seara.

Oficialii au declarat că au înființat un „grup de lucru la nivel de industrie” menit să asigure „funcționarea stabilă și eficientă a întregului sector energetic al țării”.

Luna trecută, Ministerul Energiei din Rusia a încercat să asigure publicul că piața internă a benzinei a rămas „stabilă și sub control”, în ciuda introducerii treptate a măsurilor de raționalizare a combustibilului în Crimeea anexată.

Crimeea și cel puțin 14 regiuni rusești au introdus de atunci diverse măsuri de raționalizare la benzinăriile locale.

În afara Crimeei, amploarea reală a penuriei rămâne neclară, unele restricții locale părând să vizeze mai degrabă cumpărăturile din panică și acumularea de stocuri decât o criză imediată și acută a aprovizionării.