Sute de elevi reținuți și zeci de răniți la protestele liceenilor din Franța. De ce au ieșit în stradă

Sute de persoane au fost arestate, cele mai multe dintre ele minore, după protestele de marți ale liceenilor din Franța, potrivit datelor de la forțele de ordine, citate de Reuters, în condițiile în care elevii continuă să demonstreze împotriva școlilor în stare de degradare, a resurselor insuficiente și a examenelor stresante.

De asemenea, zeci de persoane au fost rănite până în prezent în cadrul acestui val de demonstrații ale elevilor, a declarat miercuri ministrul francez al Educației, Edouard Geffray.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat pentru postul de televiziune BFM că aproximativ 440 de persoane au fost reținute în urma protestelor de marți, majoritatea fiind minori.

Nunez a precizat că au avut loc, de asemenea, șapte incidente în care oamenii au aruncat acid clorhidric asupra forțelor de ordine.

Imaginile difuzate la televiziune au arătat rânduri de polițiști în Lyon și studenți adunați în fața școlilor lor din Lille, precum și din Saint-Denis, la nord de Paris. La Lille și Lyon, oamenii au dat foc la coșuri de gunoi și alte materiale, iar la Lille, unii au aruncat cu obiecte.

„De la începutul acestor demonstrații, am înregistrat 76 de răniți, atât printre elevi, cât și printre membri ai personalului”, a declarat Geffray la postul de radio RTL.

Demonstrațiile și blocajele, care au început săptămâna trecută și au coincis marți cu o grevă mai amplă a sectorului public, au devenit un punct fierbinte politic într-un moment sensibil pentru Franța.

Joi, guvernul va prezenta bugetul țării pentru 2027, care se preconizează că va include reduceri de cheltuieli menite să atenueze presiunea asupra finanțelor publice.

Politicieni din partidul de stânga dură Franța Nesupusă s-au alăturat demonstrațiilor, iar oficiali și politicieni din afara taberei lor au condamnat partidul pentru retorica care, potrivit acestora, ațâță furia studenților.

Bally Bagayoko, primarul din partidul „Franța Nesupusă” aflat în centrul controversei, a afirmat că declarațiile sale au fost scoase din context.

Potrivit OCDE, cheltuielile Franței pentru învățământul primar și secundar s-au situat la mijlocul intervalului dintre țările membre și au crescut între 2015 și 2022, însă ponderea acestora în buget a scăzut ușor.

Elevii protestatari susțin că sălile de clasă sunt supraaglomerate și că nu există suficienți profesori. Guvernul a declarat că protestele sunt iresponsabile, dar că dificultățile din licee ar trebui recunoscute și abordate.