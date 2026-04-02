Sute de oameni concediați la Primăria Capitalei. Incidente la ședința Consiliului General în care au fost aprobate restructurările

260 de angajați din Primăria Capitalei și din instituțiile din subordine vor fi concediați, după ce Consiliul General București a aprobat joi propunerea primarului Ciprian Ciucu de desființare a 772 de posturi, dintre care 512 vacante, iar restul ocupate. A fost votată și comasarea mai multor instituții din subordine – de exemplu, Administrația Parcurilor cu Administrația Cimitirelor. La ședință au participat și angajați care urmează să fie disponibilizați și sindicaliști care au acuzat că nu au fost consultați: „Este revoltător faptul că ne tratează cu dispreț”.

Potrivit proiectului, numărul total de posturi din PMB va ajunge la 848, repartizate astfel: 694 de funcții publice, dintre care 87 de conducere, 151 de funcții de natură contractuală, dintre care nouă de conducere și trei de demnitate publică. În momentul de față, Primăria Capitalei are aprobat un număr de 1.272 de posturi, dintre care 970 sunt ocupate.

Cabinetul primarului general urmează să aibă 13 posturi, dintre care patru de natură contractuală. Se vor desființa nouă posturi de consilier.

Se înființează o nouă structură, cabinetul administratorului public, care va avea două funcții contractuale de execuție.

Înainte de începerea ședinței, unul dintre angajații Primăriei Capitalei care urmează să fie concediați a leșinat pe hol, fiind dus cu ambulanța la spital. Este vorba despre unul dintre cei 12 pompieri al căror departament urmează să fie desființat, primarul Ciprian Ciucu acuzând că nu fac nimic și „sună la pompieri în cazul în care ia foc ceva”.

Sindicaliștii prezenți la ședință au acuzat că proiectul a fost pus pe ordinea de zi fără consultarea sindicatelor și au cerut scoaterea de pe ordinea de zi.

„Solicităm retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru că nu s-a discutat cu organizațiile sindicale, nu s-a negociat, nu ni s-au pus la dispoziție documentele și au fost aduși foarte mulți lucrători din altă instituție. Nu înțelegem de ce nu se dorește o dezbatere reală cu sindicatele. Este revoltător faptul că ne tratează cu dispreț”, a declarat Pompiliu Buzduga, președintele Sindicatului “Forum” și vicepreședinte al Federației Naționale Sindicatelor din Administrație (FNSA).

„E de nepermis să faci restructurări când vin zeci de oameni din altă instituție”

Dumitru Gherdan, liderul sindicatului Forum din Primăria Capitalei, a acuzat modul în care a fost luată decizia de desființare a posturilor, spunând că discuția cu sindicatele a fost doar mimată, fără să fie prezentat niciun document.

„Am fost în delegația sindicatelor la întâlnirea cu reprezentanții domnului primar, ne-au chemat la discuții fără niciun document. În consecință, noi am spus că nu considerăm acea întâlnire ca fiind o consultare. Cu toate acestea, la câteva zile s-a publicat proiectul de hotărâre, apoi, imediat, a fost pus pe ordinea de zi. Legea trebuie respectată, e de nepermis să faci restructurări când vin zeci de oameni din altă instituție. S-a ajuns la venituri de 32.000 lei/lună. Despre ce economie este vorba? Nu puteți ascunde cifre în administrație. (…) Cerem scoaterea proiectului de pe ordinea de zi. Nu am avut nicio informare de ce dispar anumite direcții. Opoziția este de fațadă”, a acuzat Gherdan.

Mircea Mureșan, președintele Sindicatelor din administrație București, a declarat că proiectul este ilegal.

„Vreau să atrag atenția că toate aceste hotărâri de reorganizare se fac fără consultarea partenerilor de dialog social, așa cum prevede legea. Acest lucru nu a fost făcut. Privind legalitatea adoptării și promovării acestor hotărâri de Consiliu Local, nu este o motivare a acestor decizii, s-au făcut pe criterii politice, vor pleca oameni care muncesc”, a declarat Mircea Mureșan.

„Sunt mame singure care rămân fără loc de muncă”

La dezbatere au participat și angajați care urmează să fie concediați.

„Nu s-a ținut cont de criteriile sociale, sunt mame singure care rămân fără loc de muncă, persoane bolnave oncologic, cazuri în care ambii soți își pierd locul de muncă. Știm foarte bine că s-au făcut blaturi. A fost chemat la consultare Primarul Sectorului 4, vrem să știm dacă se plătesc redevențe pentru acele parcări de pe bulevardele date în administrare”, a declarat Cătălina Lupu, de la Direcția de Investiții. Când a ajuns la blaturi, i-a fost tăiat microfonul.

Un angajat al compartimentului de Registratură, care urmează să fie reorganizat, a susținut că în locul celor disponibilizați urmează să fie detașați oameni de la primăria Sectorului 6.

„Compartimentul Registratură, unde sunt patru persoane la înregistrări, două persoane la eliberări și arhivare răspunsuri și un om la informare se desființează cu totul și în locul nostru vor fi aduși doi curieri și patru persoane contractuale”, a afirmat Loredana Ureche, unul dintre angajații care ar urma să fie disponibilizați fiindcă dispare compartimentul.

Ciucu: Ordonanța spune să tăiem 30% din posturi

Primarul Ciprian Ciucu nu a fost prezent în sală când au vorbit angajații și sindicaliștii, însă spune că a ascultat fiecare discurs. Primarul susține că a făcut consultări cu sindicatele.

„Evident că am ascultat toate declarațiile și am citit toate memoriile. Această reorganizare vine ca urmare a unei legi, o Ordonanță care spune că trebuie să tăiem 30% din posturi. Au existat două consultări, în cadrul uneia dintre aceste ședințe sindicatul voia să spună în locul primarului cine să plece. Nu se desființează direcții așa cum s-a spus, în afară de direcția de pompieri, care este o aberație, pompieri care sună la pompieri. Nu există niciun fel de obligație în acest sens, să avem o direcție de pompieri. La direcția Economic sunt 90 de posturi. Direcția Recuperare creanțe, nu va dispărea, activitatea va fi îmbunătățită. Am întrebat directoarea de acolo ce trebuie îmbunătățit. Se uita la mine nu a știut să spună nimic. Din sutele de dosare pe care trebuia să le urmărească, a reușit marea performanță să rezolve 70, apropos de competență și eficiență”, a declarat Ciucu.

Primarul general a declarat că el trebuie să decidă cum organizează Primăria.

„O primărie cu aproximativ 1.000 de angajați nu este funcțională, primarul decide în funcție de politicile pe care trebuie să le pună în aplicare, unde are nevoie de oameni. Nu se pune problema ca cei mai buni să plece. Înțeleg foarte bine prin ce treceți. Am trecut și eu prin restructurare. Dacă nu avem acest proiect votat nu vom mai primi următoarea cotă, banii de la Guvern. Primăria aceasta nu a fost reorganizată de 20 de ani, numărul de posturi tot a crescut”, a mai spus Ciucu.

Proiectul a fost aprobat cu 42 voturi pentru și 7 abțineri

Răzvan Ionuț Nițu, consilier general PUSL, a lăudat reforma propusă de Ciucu.

„De la Traian Băsescu până în prezent eu nu-mi aduc aminte ca cineva să fi procedat ca domnul primar general azi. Într-un termen foarte scurt a pus pe ordinea de zi o reformă administrativă, motiv pentru care vă felicit că ați avut curajul de a face acest lucru în ciuda tuturor părerilor negative”, a declarat Nițu.

Consilierii AUR au propus un amendament prin care posturile reorganizate din cadrul aparatului de specialitate al primarului general să nu mai poată fi ocupate timp de 5 ani, însă amendamentul nu a fost aprobat.

În final, reforma administrativă a fost aprobată de Consiliul General cu 42 voturi pentru și 7 abțineri.

Ce propune reforma administrativă a primarului Ciucu

Proiectele care privesc reforma administrativă a Primăriei Capitalei, propun desființarea a 30% din posturile din instituție.

„Față de situația actuală în care numărul total de posturi din cadrul Primăriei Municipiului București este de 1.272 din care 146 funcții de conducere, în structura propusă prin prezentul proiect de hotarare, numărul total de posturi din Primăria Municipiului București va fi de 848 (din care 836 posturi în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General), repartizate astfel: 697 functii publice, din care 87 funcții publice de conducere, 148 funcții de natură contractuală din care 9 funcții contractuale de conducere, 3 funcții de demnitate publică”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Parcurile se comasează cu Administrația Cimitirelor

În plus, s-a decis comasarea a 10 subordonate ale Primăriei Capitalei în două instituții noi.

Este vorba despre înființarea Administrației Domeniului Public a Municipiului București, o structură nouă care va avea 511 posturi, dintre care 43 de conducere (8 directori și restul șefi servicii). Aceasta va îngloba Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor și Centrul de Protecția Plantelor.

„Se aprobă transferul de activitate, patrimoniu și personal, în limita posturilor disponibile, de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și Centrul de Protecția Plantelor București la Administrația Domeniului Public a Municipiului București”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Administrația Domeniului Public a Municipiului București va elabora o procedură internă de selecție a personalului ce va fi preluat pe posturile disponibile.

„Prin proiectul propus avem ca obiectiv reducerea cheltuielilor bugetare, precum și eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate. Se reduc astfel 260 de posturi provenite în mare masura din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate”, se arată în referatul de aprobare.

Pentru comasarea instituțiilor de spectacol și organizare evenimente s-a decis înființarea instituției Arte și Evenimente Urbane București, o structură nouă cu 155 de posturi dintre care 14 de conducere.

Aceasta va îngloba Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul Cultural „Lumina”, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Școala de Artă București.

„Prin proiectul propus avem ca obiectiv reducerea cheltuielilor bugetare, precum și eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate. Se reduc astfel 112 posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate”, se arată în referatul de aprobare.