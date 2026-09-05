Sute de oameni, inclusiv oficiali și generali, la comemorarea „Măcelarului din Balcani” la Belgrad

Zeci de foști și actuali militari sârbi, rude și oficiali au participat sâmbătă la ceremonia organizată la Belgrad pentru comemorarea criminalului de război Ratko Mladic, potrivit AFP.

Supranumit „Măcelarul din Balcani” pentru rolul său din masacrul de la Srebrenica din 1995, fostul lider militar al sârbilor bosniaci a murit joia trecută, la Haga, unde ispășea o condamnare la închisoare pe viață pentru genocid și crime împotriva umanității.

Trupul său a fost adus după o săptămână în Serbia, unde sicriul său a fost acoperit cu drapelul național și a primit onoruri militare.

Ratko Mladic va fi înmormântat luni, într-un cimitir din Belgrad, în cadrul unei slujbe funerare la care se estimează că vor participa mii de persoane.

Sute de persoane la ceremonia de comemorare

Sâmbătă, în jur de 300 de oameni au venit pentru a-l comemora pe Mladic la un centru militar din Belgrad, la o ceremonie organizată de o asociație alcătuită din generali sârbi în activitate sau retrași.

Ratko Mladic, comemorat la Belgrad, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Credit: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

La eveniment au luat parte inclusiv fiul său și alți membri ai familiei, ministrul sârb al justiției, Nenad Vujic, și oficiali din Republica Srpska, entitatea sârbă din Bosnia, printre care și președintele Sinisa Karan.

Alte câteva zeci de susținători ai lui Mladic s-au adunat la sediul armatei sârbe, în centrul Belgradului, dar aceștia au fost nevoiți să stea afară, deoarece înăuntru nu mai era loc.

Unii au afișat steaguri sau tricouri cu Mladic în uniformă și mesajul „Erou Sârb”.

Un tricou cu Ratko Mladic, scos la vânzare pe o stradă pietonală din Belgrad, vineri, 4 septembrie 2026. Credit: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Războiul din Bosnia din 1992-1995 s-a soldat cu aproximativ 100.000 de morți și 2,2 milioane de persoane strămutate.

La Srebrenica, forțele sârbe aflate sub comanda lui Ratko Mladic au executat 8.000 de bosniaci musulmani care căutaseră refugiu în ceea ce trebuia să fie o enclavă protejată de Națiunile Unite.

Ratko Mladic, comemorat la Belgrad, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Credit: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Comisia Europeană a condamnat „glorificarea criminalilor de război”

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și-a anulat o călătorie în Serbia din cauza funeraliilor pentru Ratko Mladic și a declarat că „glorificarea criminalilor de război „este contrară valorilor fundamentale europene și nu-și are locul nici în Uniunea Europeană, nici în țările care aspiră să devină membre”.

Serbia are statut de țară candidată pentru aderarea la UE din martie 2012, în baza unei cerere de aderare depuse în 2009.

Totuși, discuțiile au stagnat din cauza reformelor considerate insuficiente în materie de stat de drept, precum și din cauza tensiunilor care există între Belgrad și Kosovo.