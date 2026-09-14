Sute de persoane evacuate de pe o insulă turistică a Croației, din cauza unui incendiu: „Din senin, a apărut un monstru”

Aproape 700 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu de vegetație izbucnit pe insula croată Brač din Marea Adriatică, au relatat duminică publicațiile croate, după o noapte tensionată în care sute de pompieri au apărat locuințe și unități de cazare pentru turiști de flăcările care se apropiau.

Deutsche Welle relatează că situația a fost deosebit de dramatică în apropierea micuțului oraș Milna, situat pe coasta de vest a insulei.

„Noaptea trecută a fost un dezastru. Pur și simplu a fost imposibil”, a declarat primarul orașului Milna, Frane Lozic, pentru publicația de știri Net.hr. „Nu aș fi crezut că [incendiul] poate distruge tot ce îi stă în cale atât de repede”, a deplâns edilul.

Incendiul a fost raportat pentru prima dată joi, însă operațiunile de stingere au fost îngreunate de terenul greu accesibil.

Chiar și așa, Lozic a spus că autoritățile credeau că au adus situația sub control până sâmbătă.

„Am crezut că ieri am reușit să-l ținem sub control, că totul s-a terminat, iar apoi s-a întâmplat: vântul dinspre mare a început să bată la ora 21:00 și, din senin, a apărut un monstru”, a spus el.

Wildfire on the island of Brac, Milna…its getting worse pic.twitter.com/IhcfNcezTR — Natalija Ugrina (@NatalijaUgrina) September 12, 2026

Turiști au așteptat pe plajele insulei să fie evacuați

Navele turistice s-au alăturat operațiunilor de salvare pe timpul nopții, iar mulți turiști și-au petrecut noaptea pe plajă, așteptând să fie evacuați.

Din fericire, nu au fost raportate decese în urma incendiului. Cu toate acestea, o femeie croată în vârstă de 76 de ani a fost internată în stare critică, potrivit portalului de știri Index.hr. Se crede că femeia a căzut de pe o navă în timpul procesului de evacuare.

Un bărbat în vârstă de 27 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a inhalat fum, iar ulterior a fost externat.

Autoritățile au estimat că aproximativ 3.500 de hectare au fost afectate de incendiu, potrivit unei relatări a agenției de presă AFP.

Oficialii au confirmat că unele clădiri au fost avariate, dar au spus că este prea devreme pentru o evaluare completă a pagubelor.

Avioane pentru stingerea incendiilor, active la fața locului

Duminică dimineață, autoritățile croate au declarat că nu mai existau „focare deschise”, însă au adăugat că echipele se aflau în continuare pe teren pentru a preveni reaprinderea incendiului.

Patru avioane specializate pentru stingerea incendiilor operau de asemenea în zonă.

Doi miniștri ai guvernului și șeful serviciului național de pompieri din Croația urmau să participe în această după-amiază la o reuniune la nivel înalt pe insula Brač, alături de oficiali locali și de liderii echipelor locale de pompieri.

După reuniune, aceștia sunt așteptați să ofere mai multe informații despre incendiu.