Sute de zboruri anulate în Marea Britanie după un blocaj la controlul traficului aerian. Problemele continuă și azi. Reacții Wizz Air și Ryanair

Zeci de mii de pasageri sunt afectați de o defecțiune majoră în aviația din Marea Britanie, ale cărei efecte sunt așteptate să continue și miercuri. Autoritățile exclud un atac cibernetic și promit o anchetă completă pentru stabilirea cauzelor, potrivit BBC.

Până la 1.000 de zboruri au fost anulate în urma defecțiunii care a blocat Nats, compania responsabilă de controlul spațiului aerian britanic, a indicat site-ul de monitorizare FlightRadar24.

Defecțiunea s-a extins pe întreg teritoriul Regatului Unit și dincolo de granițele acestuia, aeroporturile din Scoția și Irlanda raportând, de asemenea, perturbări. EasyJet a anulat 200 de zboruri, iar British Airways peste 100.

Pentru că decolările au fost blocate, autoritățile au fost nevoite să restricționeze și aterizările, astfel că multe avioane nu au mai putut pleca de pe aeroporturile din străinătate.

Pe Aeroportul London Heathrow, situația s-a agravat după ce s-a rămas fără spațiu la sol: blocarea avioanelor la pistă a lăsat terminalele fără locuri disponibile pentru noi aterizări, obligând devierea a 13 curse internaționale către alte orașe din Europa.

Deși Nats a reușit să remedieze problema sistemului de procesare a zborurilor, revenirea la normal va fi de durată, din cauza întârzierilor uriașe acumulate și a numărului mare de aeronave și pasageri afectați, scrie BBC.

Pasagerii așteaptă la Aeroportul Stansted din Essex, Anglia, pe fondul perturbărilor zborurilor. Credit line: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Wizz Air și Ryanair cer reformă

Pe fondul acestui blocaj major, marii operatori aerieni au reacționat dur și au solicitat o restructurare profundă a sistemului de control.

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa după numărul de pasageri, a anunțat că peste 65.000 de clienți ai săi au fost afectați direct de întârzieri severe, care au atins chiar și opt ore.

La rândul său, Wizz Air a lansat un atac direct la adresa Nats, afirmând oficial că organizația este „nepotrivită pentru scopul pentru care funcționează” în forma sa actuală.

Ministra Transporturilor cere explicații

Directorul Nats, Martin Rolfe, și-a cerut scuze și a declarat pentru BBC că va avea loc o anchetă completă pentru a stabili ce anume a mers prost, după ce instituția a afirmat că rezolvarea problemei a durat „mai mult decât se spera”.

Ministra Transporturilor, Heidi Alexander, l-a convocat pe Rolfe la o întâlnire miercuri pentru a răspunde la întrebări privind perturbările și măsurile luate. De asemenea, se așteaptă ca aceasta să le spună deputaților că un atac cibernetic nu a fost „în mod categoric” cauza defecțiunii.