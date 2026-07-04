Tabel PNRR: Lista completă a fondurilor de investiții cu sumele primite de fiecare din Planul României

20 de fonduri de investiții românești și străine au primit capital în valoare totală de 380 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a acorda finanțări de venture capital și private equity unor firme private din România și din alte țări din regiune. StartupCafe publică lista completă a fondurilor de investiții capitalizate din PNRR, cu sumele primite și cu capitalul total atras de acestea.

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