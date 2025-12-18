Tăiate de pe lista inițială a Guvernului, stadioanele de sute de milioane de euro continuă să se construiască, pe semnătura primăriilor. Vom avea 15 stadioane noi și avem 3 spitale noi 

În ritmul intens și mai puțin monitorizat al finalului de an, pe 16 și 17 decembrie, două consilii locale au aprobat să continue stadioane de sute de milioane de euro, care fuseseră amânate sau anulate, din motivul reducerii de costuri pe plan național. La Pitești, de pildă, stadionul tăiat, iar apoi aprobat va costa 100 de milioane de euro, în timp ce spitalul de la 18 km distanță, la Mioveni, a costat 85 de milioane de euro.

Marți, 16 decembrie 2025: Consiliul Local Sector 2 din București a votat proiectul privind cofinanțarea, din propriul buget, a stadionului Dinamo. Suma pe care e gata să o direcționeze: 25.000.000 euro, peste 20% din costurile totale.

Miercuri, 17 decembrie 2025: o decizie trasă la xerox a venit de la Pitești, unde s-a aprobat ca Primăria să susțină o parte din cele 100 de milioane de euro, cheltuieli pe care Guvernul, prin CNI, și le-a a asumat pentru noul stadion din Trivale.

Vom avea un stadion nou la trei județe și un spital modern la 14 județe

Odată cu pornirea acestor investiții, vom ajunge să avem, ca țară, un stadion de elită la trei județe și un spital nou la 14 județe, scrie GOLAZO, siteul de sport al HotNews.

De la Revoluție și până astăzi, în România s-au construit, de la zero, doar 3 spitale:

Iași

Mioveni

Fălticeni

Pe această listă ar putea fi adăugate corpurile noi ridicate la niște spitale deja existente: Gomoiu și Foișor (ambele în București), Municipal Filantropia (Craiova).

Toate acestea la un loc nu ating nici măcar banii alocați pentru construcția Arenei Naționale. Arenă care a costat 235 de milioane de euro, după ce inițial Consiliul General al Bucureștiului a votat un cost de jumătate. Dar a costat dublu.

Comparativ, noul spital din Mioveni a fost 85 de milioane de euro, iar Institutul de Oncologie din Iași – 75 de milioane euro.

Cu totul, se va ajunge la cheltuieli de peste un miliard de euro pentru stadioane de fotbal, în 15 județe ale țării. Ceea ce înseamnă o rată de acoperire la nivel național care trece de 35% din suprafața României, ca județe.

Cinci stadioane noi în București

Studiile arată că sportul înseamnă o investiție în sănătate și dislocă bani mai mulți din viitor. Altfel formulat, dacă nu se bagă acum milioane în sport, se vor cheltui mâine zeci de milioane în sănătate.

În România, însă, disproporția investițiilor orientate spre fotbal a ajuns prea departe, analizează GOLAZO.

De pildă, doar Bucureștiul are 4 stadioane noi și va ajunge la 5 după ce va fi gata și Dinamo. Același București nu are însă un bazin de natație modern, un patinoar nou sau o sală modernă, care să poată fi folosită și pentru concerte sau evenimente culturale.

Dinamo va fi stadionul numărul 5, construit de la zero în Capitală. Asta în condițiile în care, într-un raport al Curții de Conturi din 2023 se arată că din cele 375 de spitale publice, mai multe de o treime prezintă risc seismic, mai precis 137.

Iar dintre acestea, 37 funcționau în clădiri cu risc seismic foarte ridicat, ceea ce înseamnă pericol iminent de prăbușire la un cutremur cum a fost cel din 1977. Continuarea pe GOLAZO.