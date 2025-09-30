Talibanii au închis internetul în Afganistan. Nici telefonia mobilă nu funcționează

Serviciile de internet și telefonie mobilă din Afganistan au fost întrerupte marți la nivel național, au declarat locuitorii și serviciile de monitorizare, dar administrația talibană nu a oferit nicio explicație pentru suspendare acestor servicii, informează Reuters.

În trecut, talibanii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la pornografia online, autoritățile întrerupând conexiunile de fibră optică către unele provincii în ultimele săptămâni, pe motiv de moralitate.

NetBlocks, o organizație internațională de monitorizare a accesului la internet, a declarat că internetul a fost deconectat în etape.

„Afganistanul se află acum în mijlocul unei întreruperi totale a internetului, pe măsură ce autoritățile talibane iau măsuri pentru a implementa măsuri de moralitate”, a scris NetBlocks pe site-ul său web.