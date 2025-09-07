Tânără răpită de pe stradă de doi bărbați și dusă în alt oraș. Ce arată primele date din anchetă

O femeie de 25 de ani susține că a fost luată împotriva voinței sale de pe o stradă din Baia Mare de doi bărbați, pe care îi cunoscuse online, și a fost dusă într-un apartament din Craiova, potrivit News.ro.

Cei doi bărbați au vârste de 25, respectiv 35 de ani, iar tânăra îi cunoscuse online. Fata a reușit să își sune mama, care a alertat autoritățile.

Mama tinerei a sunat la 112 și le-a spus autorităților că fiica ei este ținută cu forța într-un apartament.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, ocazie cu care, în interiorul imobilului au fost identificaţi o tânără, de 25 de ani, din municipiul Baia Mare şi doi bărbaţi de 25 şi 35 de ani, ambii din comuna Cerăt. Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie a.c. ar fi fost luată împotriva voinţei sale din municipiul Baia Mare de cei doi bărbaţi, transportând-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ţinută fără a putea părăsi imobilul”, a transmis, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că, potrivit primelor date din anchetă, tânăra și cei doi bărbați comunicau online și există indicii că aceștia au răpit-o pe fată pentru a o pune să se prostitueze.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt acuzați de comiterea infracțiunii de lipsire de libertate.