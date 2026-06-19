Tânărul de 25 de ani care și-a vândut compania lui Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari

În 2019, Michael Truell avea 19 ani și era un student timid la MIT. A finalizat un test de programare care trebuia să dureze aproximativ o oră în mai puțin de 10 minute.



„A rezolvat totul”, își amintește investitorul Ali Partovi, care conduce un program de identificare a celor mai buni programatori din lume încă din perioada de licență, scrie presa elenă.



Astăzi, Truell are 25 de ani și este CEO-ul Cursor, un startup cu unul dintre cele mai populare instrumente de dezvoltare software pentru inteligență artificială. Recent, grupul SpaceX al lui Elon Musk anunța un acord de 60 de miliarde de dolari pentru aplicația de codare cu inteligență artificială Cursor.



Cursor se dezvoltă rapid, veniturile dublându-se în trei luni, ajungând la 4 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Acum are 700 de angajați și deservește 60% din companiile din topul Fortune 500, a declarat Truell într-un interviu recent. Startup-ul său concurează acum cu multe dintre cele mai mari companii de software listate la bursă din lume, a adăugat el.

Liniștit, dar cu ambiții mari

Este foarte blând și liniștit ca înfățișare. În ciuda succeselor sale, are o reputație de persoană foarte umilă, care nu își „vinde” realizările. De asemenea, în cadrul Cursor, se știe că nu a fost plătit în primii ani de existență ai companiei.



Aceste caracteristici ale sale nu înseamnă că nu stabilește ștacheta sus, nutrind ambiții mărețe: să facă din Cursor o companie generațională, așa cum le spune angajaților săi.



În adolescență, a creat un joc de programare popular axat pe cucerirea universului. Fondând compania chiar la MIT, el și colegii săi de facultate au concurat cu Microsoft în programare – și au câștigat.



La Cursor, el susține o cultură a muncii care le cere potențialilor angajați să treacă prin „probe de muncă” nesfârșite și neplătite, care pot dura săptămâni, astfel încât să poată face cea mai potrivită alegere.



Candidații fac practic tot ce ar face ca angajați cu normă întreagă: iau prânzul cu echipa și au propriul birou cu un computer al companiei. „Ne oferă cu adevărat o mulțime de indicii despre abilitățile tehnice brute necesare pentru a avea succes în mediul nostru”, a spus el într-un podcast în noiembrie anul trecut. Alții, însă, au criticat tactica muncii neremunerate.

Calea Cursor nu a fost ușoară

Construirea unuia dintre startup-urile tehnologice cu cea mai rapidă creștere nu a fost ușoară. Cursor a trebuit să gestioneze o relație tensionată cu Anthropic, principalul său furnizor de inteligență artificială , până când startup-ul a început să lanseze propriile instrumente de codare.



După ce a declarat stare de urgență din cauza amenințării existențiale reprezentate de instrumentul Claude al Anthropic pentru compania sa, Truell a legat soarta Cursor de SpaceX, recent listată la bursă, care încearcă cu disperare să câștige cursa inteligenței artificiale.

Cel mai mare test, însă, pentru Truell este să vadă dacă colaborarea cu Elon Musk va avea succes.



La prima vedere, acordul este unul avantajos pentru ambele părți. Cursor primește acces la vastele resurse de calcul ale SpaceX, inclusiv Colossus, un supercomputer alimentat de sute de mii de cipuri AI de top de la Nvidia. Pe de altă parte, Grok de la SpaceX primește un avantaj în cursa programării AI.



Indiferent de rezultat, în calitate de CEO al Cursor, el a elaborat planuri pentru a se asigura că afacerea sa aflată la început de drum își va asigura locul în istoria informaticii.

Relația cu Anthropic

Deși Cursor a crescut într-un ritm amețitor, directorii săi sunt îngrijorați de faptul că firma depinde excesiv de unicul său furnizor de inteligență artificială, Anthropic .



Cele două companii sunt în mare măsură interdependente. Cursor se bazează în mare măsură pe modelele de inteligență artificială ale Anthropic pentru a-și alimenta instrumentele de codare. Între timp, Anthropic a beneficiat enorm de creșterea explozivă a Cursor.



La un moment dat, la începuturile sale, Cursor reprezenta aproximativ 40% până la 50% din veniturile Anthropic, potrivit unui angajat familiarizat cu situația. „Ambele părți și-au dat seama că au nevoie una de cealaltă. Facem mulți bani cu Anthropic”, a spus un alt angajat. „În același timp, Anthropic are un produs concurent.”



Înainte de lansarea instrumentului de succes, Claude Code, directorii Anthropic au asigurat în privat conducerea Cursor că produsul a fost mai mult un efort de cercetare decât o inițiativă comercială majoră, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile.



Însă Claude Code a prins rapid avânt. Până în februarie 2026, veniturile crescuseră la 2,5 miliarde de dolari, cu aproximativ o jumătate de miliard de dolari mai mult decât câștiga Cursor la acea vreme, conform Bloomberg. Dezvoltatorii au început să abandoneze Cursor pentru Claude Code.



Îngrijorările conducerii cu privire la dependența Cursor de Anthropic erau deja mari după ce Anthropic a exclus o companie concurentă de codare AI, Windsurf, în timpul discuțiilor de achiziție a OpenAI.



Pe 5 ianuarie, Truell a anunțat că Cursor trebuie să-și construiască propriul model de inteligență artificială. Mesajul, potrivit a doi angajați, a fost clar: Trebuie să ne asigurăm că nu rămânem în urmă.



Cursor a demarat apoi o analiză extinsă a prețurilor, comparând Claude Code cu Codex de la OpenAI, precum și întâlniri pentru a-și asigura cei mai mari clienți. De asemenea, directorii au concluzionat că Cursor trebuia să-și dubleze eforturile în dezvoltarea propriei modele pentru a reduce dependența de laboratoare de ultimă generație și pentru a obține mai mult control asupra prețurilor.



Cursor a lansat ulterior Composer, propria suită de modele axate pe programare, bazate pe modele open-source de la laboratorul chinez de inteligență artificială Moonshot. Composer a început să câștige popularitate în rândul dezvoltatorilor, iar Cursor susține că modelul Composer 2.5 lansat în mai este în proporție de peste 85% propria sa creație.

Povestea lui Truell

Crescut în New York City de părinți jurnaliști, Truelll a fost un programator talentat și promotor al programării încă de la o vârstă fragedă.



Când avea 15 ani, ca elev la școala de elită Horace Mann, a co-creat un joc de programare numit Halite, care îi învăța pe oameni elementele de bază ale programării. Proiectul a atras mii de utilizatori – în mare parte elevi de liceu și facultate care nu mai programaseră niciodată – și i-a adus un premiu în bani de 10.000 de dolari din partea unui club de matematică de renume.



La MIT, a studiat cu o dublă specializare în informatică și matematică și a început să dezvolte idei pentru startup-uri.



În 2022, după absolvire, el și trei dintre colegii săi de la MIT au fondat o platformă de editare de cod numită Anysphere. În 12 luni, au crescut veniturile la 1 milion de dolari, creând o versiune mai bună a editorului de cod open-source de la Microsoft, VS Code. „În anii următori, misiunea noastră este să facem programarea mult mai rapidă, mai distractivă și mai creativă”, a declarat el pentru TechCrunch la acea vreme.



Pentru a îndeplini această misiune, a lansat Cursor în martie 2023, care a crescut rapid, atrăgând dezvoltatori și companii dornice să își îmbunătățească performanța. În 2024, Cursor a dezvăluit că are peste 40.000 de clienți și un obiectiv ambițios de a construi un instrument „magic” care într-o zi va scrie literalmente tot software-ul lumii. „Ceva frumos se întâmplă în cod”, a afirmat compania într-o postare la acea vreme.



Până la sfârșitul anului 2025, era utilizat pe scară largă de milioane de dezvoltatori, iar veniturile companiei crescuseră de zece ori în mai puțin de un an, ajungând la peste un miliard de dolari, a anunțat Cursor.

