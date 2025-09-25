Tânărul suspectat că a trimis mesajele de ameninţare către sute de școli și spitale, internat la Spitalul Obregia. Ministru: „Nu a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat”

Suspectul, în vârstă de 17 ani, a fost ridicat de autorități miercuri dimineață, când se îndrepta spre școală, și dus la audieri la poliție. După 8 ore, el a fost lăsat în libertate, dar a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori, potrivit Digi24.

Tânărul de 17 ani este acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România în care amenință că va comite „un adevărat masacru”. El a fost acuzat în trecut de FBI de fapte similare, însă în mai 2025 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea acestora de extrădare a tânărului.

„Se pare că este un tânăr care, din păcate, nu a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat și prin care a trecut. Evident că justiția este cea care trebuie să confirme dacă aceste fapte absolut reprobabile îi aparțin și sunt săvârșite de către el cu vinovăție. Este o persoană care are un trecut marcat de acuzații de acest fel”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, într-un interviu pentru Digi24.

El a explicat refuzul justiției române de a-l extrăda în SUA, unde risca închisoare pe viață, pe „anumite aspecte tehnice legate de suprapunerile, conformitatea incriminării în cele două jurisdicții”.

„Sperăm să se stabilească cât mai rapid dacă el este vinovat de aceste fapte absolut condamnabile. Diseminarea unor amenințări cu bombă, crearea de temere, de spaimă în rândul cetățenilor sunt lucruri absolut inacceptabile”, a precizat Marinescu.

Tânărul a fost în arest la domiciliu din luna ianuarie a acestui an, după ce autoritățile americane au deschis ancheta, dar măsura preventivă a fost revocată de judecători în mai, odată cu respingerea cererii de extrădare.

Întrebat dacă autoritățile au luat măsuri de supraveghere a tânărului după refuzul extrădării în SUA, ministrul a explicat că nu poate preciza întrucât sunt dispuse de către organele judiciare și au un regim strict și confidențial.

Amenințări către sute de școli și spitale

Poliția Română a anunțat, miercuri, că în ultimele două zile tânărul a trimis mesaje de amenințare către școli și spitale din București și din 24 de județe. Primele mesaje au fost trimise luni.

Tânărul este elev la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București. El a fost ridicat de anchetatori în drum spre școală, miercuri dimineață, și dus la audieri la IGPR.

„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”, a scris el în mesajele de amenințare pe care băiatul este suspectat că le-a trimis în ultimele trei zile.