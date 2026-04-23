Tanczos Barna spune că UDMR nu va intra într-un guvern susținut de AUR. „Momentul politic este complicat” / „Din păcate, aceasta este realitatea românească din 2004 încoace”

Tanczos Barna, viceprim-ministru din partea UDMR, a declarat joi seara, la Digi24, că UDMR nu va participa și nu va susține un guvern în care este implicat AUR

„Este complicat, nu aș vrea să folosesc cuvântul grav, dar este complicat din punct de vedere politic. Sunt lucruri care sunt, practic, linii roșii pentru fiecare partid. Pentru UDMR, de exemplu, linia roșie este participarea sau chiar susținerea unui guvern din partea AUR. Acel guvern care va fi susținut de AUR sau în care va intra AUR nu o să aibă, în niciun caz, miniștri UDMR”, a declarat Barna, citat de News.ro.

El a sugerat că actuala criză ar putea intra într-o fază de detensionare în zilele următoare. „Probabil săptămâna viitoare încep să se limpezească apele și va avea loc o dezescaladare, ceea ce este esențial pentru continuarea dialogului între forțele politice”, a spus vicepremierul.

„Media de viață a unui guvern este de 8-10 luni”

Tanczos Barna a pus instabilitatea actuală în contextul mai larg al duratei reduse a guvernelor din România. „Când intrăm în statistica clasică românească, media de viață a unui guvern este între 8 și 10 luni. Din păcate, Parlamentul și partidele politice nu reușesc să reziste mai mult decât această medie”, a declarat acesta, citat de Mediafax.

„Sunt câteodată guverne care stau un an și jumătate. Eu cred că am bătut un record absolut de doi ani și jumătate la Ministerul Mediului, într-o guvernare precedentă. Dar nu este o chestiune caracteristică unui ministru să stea ani de zile la minister”, a mai spus Tanczos Barna.

„Nu este un lucru bun. Din păcate, aceasta este realitatea românească din 2004 încoace. Ultimul guvern care, cap-coadă, și-a dus mandatul la bun sfârșit a fost, cred, guvernul Năstase”, a mai spus acesta.

Ulterior, premierul a anunțat înlocuitorii pentru portofoliile vacante: la Transporturi, Radu Miruță, la Muncă, Dragoș Pâslaru, la Sănătate, Cseke Attila, la Agricultură, Tanczos Barna, la Justiție, Cătălin Predoiu și la Energie, Ilie Bolojan.