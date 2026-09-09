Erau pe punctul de a eradica rujeola. Acum se confruntă cu cea mai mare epidemie din lume: 999 de decese confirmate și suspecte. Care este motivul

Autoritățile sanitare și experții au afirmat că vaccinările ratate și problemele legate de aprovizionarea cu vaccinuri, ca urmare a tulburărilor politice de acum doi ani, au lăsat copiii vulnerabili, scrie Reuters.

Bangladesh, țară care la un moment dat era pe punctul de a elimina rujeola, se confruntă cu cel mai grav focar înregistrat vreodată, cu 999 de decese suspectate și confirmate legate de rujeolă raportate începând din martie.

În acest timp, spitalele au probleme cu supraaglomerarea, lipsa resurselor și un aflux continuu de copii bolnavi.

O întrerupere a programului de imunizare

Epidemia prelungită, în ciuda unei campanii naționale de vaccinare de urgență lansată în aprilie, survine în urma întreruperii programului de imunizare de rutină din 2024 și 2025, au afirmat experții, perioadă în care țara trecea prin tulburări politice, în urma unei revolte sângeroase împotriva prim-ministrului de atunci, Sheikh Hasina.

Bangladesh se confruntă în prezent cu cea mai mare epidemie de rujeolă din lume, potrivit unei liste publicate pe site-ul Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite.

Autoritățile sanitare și experții au afirmat că vaccinările ratate și problemele legate de aprovizionarea cu vaccinuri, ca urmare a tulburărilor politice, au lăsat copiii vulnerabili, în special sugarii de sub nouă luni, care sunt prea mici pentru a primi vaccinările de rutină, contribuind astfel la propagarea infecției în toate grupele de vârstă.

166.000 de cazuri suspecte de rujeolă

De la apariția epidemiei în martie, Bangladesh a înregistrat peste 166.000 de cazuri suspecte de rujeolă, inclusiv 19.835 de infecții confirmate de laborator, conform datelor Ministerului Sănătății.

Focarul a fost asociat cu 999 de decese, dintre care 100 de decese confirmate cauzate de rujeolă, în timp ce peste 146.000 de pacienți suspectați au fost spitalizați.

Experții au spus că focarul a izbucnit din cauza coordonării deficitare a programului, monitorizării insuficiente și modificărilor politicii de achiziții efectuate de guvernul interimar care a înlocuit-o pe Hasina, ceea ce a perturbat disponibilitatea vaccinurilor și a lăsat mulți copii neprotejați împotriva acestei boli extrem de contagioase.

Ministrul Sănătății, Sardar Md. Sakhawat Husain, a declarat luni în parlament că modificările aduse procedurilor de achiziție au provocat o penurie de vaccinuri, în timp ce amânarea până în 2024 a unui program de vaccinare și anularea unei campanii naționale împotriva rujeolei și rubeolei în anul următor au lăsat mai mulți copii vulnerabili la infecție.

Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF și alte agenții din domeniul sănătății au subliniat, de asemenea, perturbarea programelor de imunizare.

Copiii sub cinci ani au reprezentat aproximativ 80% din cazuri în primele etape ale răspândirii bolii.

„Cel mai trist aspect este că victimele sunt copii”

Epidemia survine după ani de progrese în direcția eliminării rujeolei. Bangladesh a menținut o acoperire vaccinală ridicată împotriva rujeolei pe parcursul unei mari părți a ultimului deceniu, ratele rămânând la sau peste nivelul de 95% recomandat de OMS pentru cea mai mare parte a perioadei, cu excepția unei scăderi înregistrate în timpul pandemiei COVID-19.

„Bangladeshul nu și-a atins obiectivul de eliminare a rujeolei din cauza lacunelor în vaccinare din anii 2024 și 2025”, a declarat profesorul Mahmudur Rahman, epidemiolog și fost director al Institutului de Epidemiologie, Control al Bolilor și Cercetare.

„Din câte știu, Bangladeshul nu a mai înregistrat niciodată atât de mulți copii care au murit din cauza rujeolei. Nici nu am mai văzut vreodată un număr atât de mare de pacienți într-un singur an. Este o situație cu adevărat îngrozitoare, iar cel mai trist aspect este că victimele sunt copii”, a spus el.

Rahman a afirmat că eliminarea lacunelor de imunitate, creșterea acoperirii vaccinale și intensificarea campaniilor de sensibilizare a publicului reprezintă priorități imediate pentru a ține sub control epidemia.

Spitalele sub presiune

Spitalele încearcă în prezent să facă față valului de cazuri de rujeolă, într-un moment în care numărul tot mai mare de pacienți cu febră dengue exercită o presiune suplimentară asupra unui sistem de sănătate deja suprasolicitat.

Peste 45.000 de persoane au fost internate în spital din cauza febrei dengue în acest an, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Marți, numărul deceselor cauzate de dengue a crescut la nouă, în timp ce numărul internărilor a ajuns la 1.571, ambele reprezentând recorduri zilnice pentru acest an.

„Pacienții sosesc în valuri și este foarte dificil să îi găzduim pe toți”, a declarat dr. Nanda Dulal Saha, director interimar al Spitalului Universitar Shaheed Suhrawardy din Dhaka, aflat în administrarea statului, adăugând că spitalul dispune în prezent de 60 de paturi pentru pacienții cu rujeolă, dar mulți dintre aceștia sunt tratați pe podea.

Saha a spus că lipsa soluției saline pediatrice, care poate ajuta la ameliorarea simptomelor rujeolei, complică situația.

Spitalul, proiectat pentru 1.350 de pacienți, îngrijește în prezent peste 2.350, a spus el.

Criza dublă din domeniul sănătății, provocată de rujeolă și de dengue, subliniază provocarea cu care se confruntă sistemul de sănătate din Bangladesh în ceea ce privește menținerea serviciilor de rutină, în paralel cu răspunsul la bolile infecțioase care pot fi prevenite.

Deși rujeola este una dintre cele mai contagioase boli din lume și provoacă de obicei febră și o erupție cutanată caracteristică, ea poate fi prevenită cu două doze de vaccin.