Țara care pedepsește medicii pentru operațiile de cezariană. O sută de ginecologi, amendați sau suspendați

Măsura de a sancționa medicii care fac cezariene face parte dintr-o nouă politică de stat care impune un control strict asupra acestor intervenții chirurgicale, potrivit AFP, citată de News.ro.

Ministerul Sănătății din Turcia a amendat sau a suspendat aproximativ o sută de ginecologi-obstetricieni care practică cezariana, a relatat sâmbătă ziarul BirGun. Măsurile au provocat proteste în rândul profesioniștilor din domeniul medical.

În anul 2023, Turcia a raportat aproximativ 615 cezariene la 1.000 de nașteri vii, având cea mai ridicată rată din cele 38 de state membre OCDE.

Pentru a opri scăderea natalității, guvernul de la Ankara a lansat anul trecut campania „Deceniul familiei”, crescând controlul asupra procedurilor de naștere. Președintele Recep Tayyip Erdogan promovează nașterea naturală și vrea să reducă numărul mare de cezariene de conveniență.

În aprilie 2025, guvernul a interzis aceste intervenții în spitalele private dacă nu există o justificare medicală.

Unii obstetricieni „au primit avertismente, au făcut obiectul unor anchete disciplinare, au fost suspendaţi temporar din activitate şi obligaţi să urmeze cursuri de pregătire prenatală, din cauza ratelor ridicate de cezariană constatate în ţară”, conform Camerei Medicilor din Antalya.

Cazul unui ginecolog de la un spital privat din Sakarya care a fost concediat la cererea Ministerului Sănătății și suspendat pentru șase luni din cauza numărului mare de cezariene efectuate, a fost prezentat de site-ul turc de știri Diken.

În perioada de suspendare, medicul trebuie să urmeze un curs într-un spital public și să promoveze un examen pentru a-și putea relua activitatea.

Dr. Ayse Gultekingil, oficial în cadrul Asociației Medicale Turce, susține că sancțiunile nu vor rezolva problema, deoarece rata mare a cezarienelor este de natură „structurală”. „Rata cezarianelor în Turcia depăşeşte 60 %. Modul de naştere reflectă diverse probleme din cadrul sistemului de sănătate turc”, a spus ea.

Mai mulți medici au explicat pentru agenția AFP că operația de cezariană durează doar 30 de minute, față de cele aproximativ 12 ore necesare unei nașteri normale. De asemenea, intervenția scade riscul unor acțiuni în justiție în caz de complicații, oferind siguranță atât personalului medical, cât și pacientelor.

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