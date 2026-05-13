Țara care și-a trimis 20% din populație în America iar acum își numără Rolls-Royce-urile

Timp de decenii, a fost simbolul unui stat social cu impozite mari și un sistem spitalicesc, școlar și de îngrijire administrat de stat. Acum, fără prea multă fanfară, țara cu 11 milioane de locuitori a îmbrățișat capitalismul, reducând drastic dimensiunea statului.

Unul din trei licee publice este administrat privat

Discutăm despre Suedia. Astăzi, aproape jumătate din clinicile de asistență medicală primară sunt private, multe dintre ele deținute de firme de capital privat . Unul din trei licee publice este administrat privat, o creștere accentuată față de 20% în 2011. Companiile de administrare a școlilor sunt listate la bursă.

Transformarea capitalistă a Suediei, spun economiștii, a declanșat o explozie a antreprenoriatului și a creșterii economice, scrie The Wall Street Journal.

Cheltuielile sociale publice au scăzut la 24% din produsul intern brut (PIB), o cifră similară cu cea din SUA.

Economia Suediei va crește cu o rată de aproximativ 2% pe an până în 2030, aproape cu aceeași viteză ca a Statelor Unite și de două ori mai rapidă decât rata Franței și a Germaniei.

„Suedia este o țară cu adevărat plină de oportunități”, a declarat Elisabeth Svandesson, ministrul de finanțe al țării. În timp ce multe țări europene majorează impozitele, Svandesson le-a redus timp de trei ani consecutivi. Cota maximă a impozitului pe venit a scăzut la aproape 50%, de la aproape 90% în anii 1980.

Având în vedere povara fiscală generală, „ sunt mai atractive aici decât în ​​Statele Unite”, a declarat Conni Jonnson, fondatorul miliardar a firmei EQT.

„Limite depășite”

Cu toate acestea, oponenții acestor schimbări susțin că restrângerea statului a depășit orice limită și a dus la creșterea rapidă a inegalităților sociale .

Violența bandelor a explodat în suburbiile cu populații numeroase de imigranți, creând zone în care rețelele criminale locale contestă autoritatea statului.

În același timp, „trecem de la o societate în care «unul pentru toți și toți pentru unul» la o societate în care fiecare e pe cont propriu”, a declarat Andreas Cervenka, unul dintre cei mai apreciați și premiați scriitori de afaceri din Suedia. Cea mai recentă carte a sa, „Suedia lacomă” spune povestea modului în care Suedia a devenit un refugiu pentru super-bogați.

Sărăcie

Suedia a evoluat, în ultimii 100 de ani, de la una dintre cele mai sărace țări la a treia cea mai bogată din Europa.

La mijlocul anilor 1800, Suedia era într-adevăr una dintre cele mai sărace țări rurale din Europa de Vest. Sărăcia era atât de severă încât aproximativ 1,5 milioane de suedezi (20% din populație) au emigrat, în principal în Statele Unite, în căutarea unei vieți mai bune.

În perioada 1870–1970, țara a înregistrat una dintre cele mai mari rate de creștere economică din lume, ocupând locul al doilea după Japonia.

Astfel, până în 1970 devenise una dintre cele mai bogate națiuni din lume, clasându-se pe locul 3 sau 4 în lume ca PIB pe cap de locuitor, conform datelor OCDE.

Până în 1960, cheltuielile publice și impozitarea în Suedia se aflau la niveluri similare cu cele din SUA (în jur de 30% din PIB), înainte de a crește vertiginos în deceniile următoare.

Cu toate acestea, începând cu anii 1960, Partidul Social Democrat a crescut brusc impozitele și cheltuielile guvernamentale, ajungând la 70% din PIB până în anii 1990.

Această evoluție a dus la o criză bancară și la stagnarea veniturilor, ceea ce a obligat guvernul să introducă reforme ample, cum ar fi reducerea beneficiilor și abolirea impozitelor pe avere și succesiune.

Rezultatul: Oameni de afaceri bogați care părăsiseră Suedia din cauza taxelor mari se întorc, a declarat Jacob Wallenberg, un membru al dinastiei industriale suedeze care deține acțiuni mari la Ericsson, Saab și alte companii importante.

Dintr-un Rolls Royce, la 800

Pe vremea când Wallenberg creștea, în anii 1960 și 1970, suedezii nu erau foarte bogați, a spus el. Țara, a remarcat el, avea un singur Rolls-Royce.

Astăzi, sondajele internaționale arată că suedezii sunt mult mai deschiși la bogăție decât francezii, germanii, spaniolii sau italienii și mai pozitivi în ceea ce privește economia de piață decât orice țară europeană, cu excepția Poloniei. Numărul de Rolls-Royce-uri din Suedia depășește acum 800, iar când producătorul auto a decis să deschidă primul său showroom în Scandinavia în 2016, a ales Stockholm.

Câștigători și învinși

Transformarea are câștigători, cum ar fi clasa de mijloc, dar și perdanți, cum ar fi chiriașii din suburbii și comunitățile de imigranți. Investițiile în infrastructura publică au rămas scăzute, ceea ce a dus la probleme în rețeaua feroviară.

„Au luat resurse din domenii care trebuiau să protejeze societatea”, a spus Johnson, „dar pentru dinamismul economiei, asta a fost bine.”

Economistul Stefan Felster observă că veniturile s-au dublat din anii 1990. Cu toate acestea, Lars Kalmfors, consilier al Ministerului Finanțelor, recunoaște: „A fost corect să ne îndreptăm spre privatizare, dar probabil am mers prea departe.”

Osa Plesner conchide: „Sistemul funcționează bine pentru unii oameni, dar pentru alții e o adevărată povară”.