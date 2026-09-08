Țara cu cel mai bine plătit guvern din lume crește salariile miniștrilor la peste un milion de dolari

Lawrence Wong, prim-ministrul statului Singapore, a declarat marți că guvernul său a acceptat recomandările unei comisii independente privind o creștere substanțială a salariilor miniștrilor, care sunt deja cele mai mari din lume, relatează Reuters.

Autoritățile din Singapore afirmă că liderii politici sunt plătiți cu salarii substanțiale pentru a atrage persoane talentate și pentru a asigura o bună guvernare.

Premierul Wong a declarat acum în parlament că, potrivit propunerilor, un ministru junior va avea un salariu-țintă de 1,8 milioane de dolari singaporezi (1,42 milioane de dolari americani), în timp ce propriul său venit ar putea crește la 3,6 milioane de dolari singaporezi (2,85 milioane de dolari).

Wong s-a referit la salariile anuale, în Singapore fiind folosit același sistem de referință ca în spațiul anglo-saxon.

Salariile miniștrilor nu vor fi mărite imediat la salariul-țintă

Wong a declarat că salariile miniștrilor vor începe cu o ajustare unică de până la 9% și nu vor fi crescute imediat la pragul de referință de 1,8 milioane de dolari singaporezi. O ajustare de 9% va duce salariul unui ministru junior la aproximativ 1,2 milioane de dolari singaporezi (947.000 de dolari).

Wong a promis că nu vor exista și alte „ajustări speciale” pentru a ajunge la 1,8 milioane de dolari singaporezi, ci că orice creșteri până la nivelul de referință vor fi stabilite în funcție de rezultatele și responsabilitățile fiecărui oficial.

Salariile ridicate ale miniștrilor reprezintă o chestiune sensibilă în rândul populației din Singapore. Deși PIB-ul pe cap de locuitor al țării insulare a fost anul trecut de 98.814 de dolari, al șaptelea cel mai mare din lume, venitul lunar median a fost de doar 5.775 de dolari singaporezi.

Prim-ministrul singaporez insistă că nu este vorba de bani

Premierul Wong a promis că va dona timp de cinci ani toate sumele provenite din creșterea salariului său către organizații caritabile, echivalentul a 1,4 milioane de dolari singaporezi.

Reuters notează că salariile ridicate au rolul de a atrage persoane cu competențe excepționale și de a preveni corupția într-un oraș-stat care se mândrește cu imaginea sa de administrație curată. Cazurile de corupție în rândul înalților funcționari din Singapore au fost rare.

„Nu este vorba doar despre salarii. În cele din urmă, este vorba despre dacă Singapore va continua să aibă calitatea de leadership politic de care avem nevoie pentru a ne duce țara înainte și pentru a-i servi bine pe singaporezi în anii care urmează”, a declarat Wong într-o declarație ministerială adresată parlamentului, înainte de a anunța propunerea.

Clădirea Parlamentului din Singapore, flancată de zgârie-nori, FOTO: Ivan Tykhyi / Panthermedia / Profimedia

Miniștrii din Singapore și-au tăiat salariile cu peste o treime

Singapore și-a ajustat ultima dată salariile în 2012, când miniștrii au acceptat o reducere salarială de 36% pentru a calma nemulțumirea publică legată de nivelul veniturilor lor. Salariile au fost analizate din nou în 2017, însă guvernul a ales să nu adopte recomandarea unei comisii de a le majora.

Singapore folosește drept reper pentru stabilirea salariilor ministeriale veniturile celor mai bine plătiți 1.000 de singaporezi, susținând că aptitudinile și competențele celor mai bine plătiți 1.000 „reflectă nivelul de calitate dorit al persoanelor de care Singapore are nevoie pentru o bună guvernare”, potrivit Diviziei pentru Serviciul Public.

Spre comparație, șefului executivului din Hong Kong, de 719.000 de dolari anual, cu cel al președintelui elvețian, de 606.000 de dolari, cu cel al președintelui american, de 400.000 de dolari, și cu cel al prim-ministrului britanic, de 230.000 de dolari, potrivit datelor PoliticalSalaries.com, o organizație nonprofit.