Țara europeană în care Google face o investiție record: 13.000.000.000 de euro în infrastructura de AI

Alphabet, compania mamă a Google, își extinde prezența în Europa și semnează primul său acord din afara SUA pentru achiziția de energie nucleară.

O investiție de cel puțin 13 miliarde de euro (15,1 miliarde de dolari) va fi direcționată în următorii doi ani în infrastructura de inteligență artificială (AI) din Finlanda, a anunțat gigantul tehnologic, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

De asemenea, compania a semnat primul său contract de energie nucleară din afara SUA. Acordul este încheiat pe o perioadă de 22 de ani pentru achiziționarea a până la 50% din producția unei centrale nucleare din Finlanda, a anunțat separat operatorul acesteia, Fortum.

Acordul de investiții AI din Finlanda este cel mai mare de până acum încheiat în Europa, a precizat Google. Investițiile vor include centre de date, îmbunătățirea rețelelor de electricitate, proiecte de energie curată și de baterii.

Energia nucleară reprezintă o atracție majoră oferită de Finlanda unor companii precum Microsoft sau ByteDance, scrie Reuters. Google caută locații pentru centrele sale de date care să permită reducerea costurilor cu energia și îndeplinirea obiectivelor climatice.

„Acesta este primul acord al Google privind energia nucleară din afara SUA și credem că este un eveniment important pentru tot ce facem noi aici”, a afirmat directorul de investiții al companiei americane, Ruth Porat, la Helsinki.

Pe lângă acest contract, Fortum și Google vor explora dezvoltarea de noi surse de energie nucleară și regenerabilă în Finlanda.

Noua investiție din Finlanda va fi realizată în perioada 2027–2028. În faza de construcție, proiectul va contribui cu aproximativ 3,6 miliarde de dolari la PIB-ul țării, urmând ca după punerea în funcțiune să susțină anual în jur de 7.000 de locuri de muncă, potrivit estimărilor transmise de Google.

Pentru compania de utilități Fortum, acordul pe termen lung oferă certitudini economice necesare pentru modernizarea și extinderea duratei de viață a centralei sale Loviisa până în anul 2050. Unitatea se află amplasată în apropierea centrului de date Hamina deținut de Google.