Țara UE care a atras un număr record de cetățeni înscriși în armată, deși serviciul militar nu este obligatoriu

Soldați cehi care se pregătesc de misiune. Foto: Dreamstime

Cehia, stat membru UE și NATO, și-a depășit deja obiectivul de recrutare pentru Forțele Armate în acest an, a relatat vineri ziarul online „E15”, citat de EFE, transmite Agerpres.

Potrivi sursei citate, de la începutul anului s-au înscris peste 2.100 de noi voluntari în Forțele Armate, fiind cel mai mare număr în acest moment al anului de la abolirea serviciului militar obligatoriu în 2004.

„Obiectivul de recrutare este de 2.100 de noi soldați profesioniști în acest an. L-am atins deja”, a confirmat generalul de brigadă Vladimir Studena, directorul Agenției de Personal a Forțelor Armate.

La cât ajung salariile

Creșterea este atribuită unui pachet de stimulente financiare care include un salariu de aproximativ 1.900 de euro după faza de instruire, precum și o strategie de comunicare modernizată.

Portalul oficial al armatei, lansat acum doi ani, a depășit pentru prima dată 100.000 de utilizatori unici pe lună, facilitând accesul la informații și procesele de recrutare.

În ciuda acestui succes, armata se confruntă cu o problemă paralelă: rata ridicată a ieșirilor din armată, care a atins un record de 1.450 de ieșiri în 2024, cel mai mare din ultimul deceniu. Se așteaptă ca și anul acesta să se înregistreze o cifră similară.

În prezent, Forțele Armate Cehe numără circa 30.000 de soldați profesioniști și 4.900 de rezerviști activi.

Câți militari are România

La finalului anului 2024, Armata Română număra aproximativ 90.000 de militari, inclusiv 3.000 de rezerviști voluntari, potrivit Euronews România.

La începutul anului 2025, fostul ministru al Apărării Angel Tîlvăr vorbea într-un interviu pentru Antena 3 despre obiectivul României de a ajunge la 100.000 de militari.

Pe lângă acești aproape 90.000 de militari, pe teritoriul României sunt staționați și militari din alte țări NATO. Potrivit Euronews România, este vorba despre 5.000 de militari din 17 țări NATO, inclusiv SUA, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia, Turcia sau Canada.