Țări est-europene fac planuri împreună pentru un atac al Rusiei: evacuarea populației peste graniță

Un plan internațional de evacuare a civililor este pus la punct de Polonia și Lituania în cazul unei crize majore sau unei amenințări militare. O fâșie de teritoriu care leagă cele două state joacă un rol deosebit de important în acest plan.

Planurile se desfășoară în cadrul exercițiilor „Vyčio Skliautas 2026” ale Lituaniei, care au început pe 25 septembrie și se încheie pe 3 octombrie, relatează Euronews. Ele sunt menite să testeze sistemul național de mobilizare și cooperarea instituțională într-o situație de criză.

Una dintre componentele practice ale exercițiilor constă în testarea procedurilor de evacuare a populației.

La exerciții participă aproximativ 3.000 de oficiali, ofițeri și reprezentanți ai unor instituții, autorități locale, companii și organizații neguvernamentale, alături de circa 1.000 de voluntari.

În Lituania a sosit și o delegație formată din aproximativ 20 de persoane din diverse instituții poloneze. În cadrul exercițiilor sunt testate sistemele de avertizare a populației, organizarea punctelor de adunare și de înregistrare, transportul și deplasarea persoanelor evacuate prin zone succesive.

Polonia este, totodată, implicată în activități de planificare a evacuării transfrontaliere.

Autoritățile lituaniene spun că aceste exerciții reprezintă activități de instruire și nu indică faptul că autoritățile ar anticipa o amenințare iminentă.

Ce este coridorul Suwałki

Coridorul Suwałki – o fâșie de teritoriu care leagă Polonia de Lituania și, implicit, conectează statele baltice cu ceilalți aliați din NATO și cu restul UE– joacă un rol esențial în planul de evacuare a populației.

Zona cuprinde principalele rute terestre dintre Lituania și Polonia. În cazul unei crize grave, regiunea s-ar putea dovedi crucială pentru deplasarea trupelor și a proviziilor, precum și pentru evacuarea civililor din statele baltice Lituania, Letonia și Estonia peste granița cu Polonia.

Exercițiul militar al armatei poloneze, „Brave Boar 26”, în apropierea Coridorului Suwalki (Polonia), miercuri, 17 iunie 2026. Foto: Profimedia



„Coridorul Suwałki are o importanță enormă, atât din punct de vedere militar, cât și logistic”, a declarat directorul Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania, Vilmantas Vitkauskas.

Vitkauskas a confirmat că lucrările la această propunere sunt deja în curs și că reprezentanți ai Lituaniei și Poloniei analizează procedurile, aspectele logistice și capacitatea infrastructurii. Un plan detaliat urmează să fie elaborat după ce Polonia și Lituania vor ajunge la un acord adecvat.

În septembrie, reprezentanți din Lituania și Letonia au vizitat Polonia, pentru a studia evacuarea în masă, protecția civilă și organizarea primirii și cazării persoanelor evacuate.

La discuții au participat reprezentanți ai serviciilor și instituțiilor poloneze responsabile de securitate și protecție civilă.

Lituania a elaborat deja propriul plan de evacuare a locuitorilor în cazul unei amenințări militare sau al unei crize.

Una dintre principalele rute de evacuare pornește de la Vilnius spre granița cu Polonia. Autoritățile din voievodatul polonez Podlaskie pregătesc regiunea pentru un eventual rol de coridor de tranzit pentru locuitorii statelor baltice.