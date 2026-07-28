Țările din Golf au propus Iranului ca Ormuz să fie gestionată la fel ca o strâmtoare și mai importantă

Omanul a prezentat Iranului o propunere privind un mecanism regional comun de gestionare a Strâmtorii Ormuz, bazat pe taxe voluntare, a declarat marți pentru Reuters o sursă din Golf.

Conform propunerii Omanului, care beneficiază și de sprijinul altor țări din regiune, Iranul nu ar exercita controlul exclusiv asupra acestei căi navigabile vitale, a adăugat sursa.

Propunerea se inspiră din modelul Strâmtorii Malacca, unde navele care trec pe acolo contribuie în mod voluntar la finanțarea navigației, a protecției mediului și a operațiunilor de căutare și salvare.

Malacca, o cale navigabilă mai importantă decât Ormuz

Malacca este o rută maritimă internațională cu drept de trecere protejat de Convenția ONU privind Legile Maritime (UNCLOS).

Strâmtoarea Malacca este considerată o cale navigabilă mai importantă decât Strâmtoarea Ormuz, transportând peste o cincime din comerțul maritim mondial.

Malacca este cea mai mare zonă de tranzit a petrolului din lume și singura care o depășește pe cea din Ormuz, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA.

În prima jumătate a anului 2025, aproximativ 23,2 milioane de barili de petrol pe zi au fost transportați prin Strâmtoarea Malacca, reprezentând 29% din totalul fluxurilor maritime de petrol, urmată de Ormuz, a înregistrat un trafic de aproximativ 20,9 milioane de barili pe zi.

„La fel ca Strâmtoarea Ormuz, Strâmtoarea Malacca și Singapore (SOMS) constituie o zonă de tranzit maritim (SUIN). În consecință, cele trei state riverane – Indonezia, Malaezia și Singapore – nu impun taxe, tarife sau orice altă formă de plată navelor care își exercită dreptul de trecere în tranzit prin SOMS”, potrivit autorității maritime singaporeze.

Cu toate acestea, există un „mecanism de cooperare, instituit de cele trei state riverane, [care] sprijină siguranța navigației și protecția mediului în SOMS”, arată aceasta.

Atacuri suspendate și „discuții constructive”

Statele Unite au suspendat brusc, în weekend, campania de atacuri aeriene împotriva Iranului, alimentând speranțele privind o soluție diplomatică care ar permite reluarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz – prin care treceu o cincime din livrările de petrol și gaze ale lumii înainte de conflict.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite poartă „discuții constructive” cu Iranul și că există șanse de a se ajunge la un acord, dar a avertizat că atacurile americane vor fi reluate dacă negocierile nu vor da rezultate.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a discutat luni despre Strâmtoarea Ormuz cu omologii săi din Oman și Arabia Saudită.

„El a subliniat necesitatea consolidării cooperării și a intensificării eforturilor diplomatice comune pentru a stabili stabilitatea în regiune și a elimina nesiguranța impusă asupra Strâmtorii Ormuz din cauza acțiunilor agresive ale Statelor Unite”, se afirmă într-un comunicat al Ministerului de Externe al Iranului.