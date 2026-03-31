Băncile centrale străine vând obligațiuni americane

Țările importatoare de petrol vând obligațiuni americane, deoarece plătesc mai mult, petrolul fiind denominat în dolari.

Băncile centrale străine și-au redus drastic deținerile de obligațiuni de trezorerie la Rezerva Federală din New York la cel mai scăzut nivel din 2012, în contextul în care țările vând obligațiuni guvernamentale americane pentru a-și susține economiile și monedele în urma războiului din Iran, scrie Financial Times.

România, potrivit celui mai recent Raport Anual al BNR, are o expunere pe dolar de circa 73,36 miliarde de dolari, nefiind clar câți din acești bani sunt dolari în rezervă și cât e expunere pe titlurile de stat ale SUA.

„Țările evită ca monedele lor să slăbească și mai mult, deoarece acest lucru împinge în sus prețul petrolului în moneda locală – și înseamnă fie mai multe subvenții fiscale, fie mai multe dificultăți pentru gospodării. De aici și decizia pe scară largă de a interveni pe piața valutară pentru a încerca să limiteze deprecierea și creșterea prețurilor petrolului în moneda locală”, a declarat Setser.

Valoarea obligațiunilor de trezorerie deținute în custodie la Fed-ul din New York de către instituțiile oficiale – bănci centrale, guverne și instituții internaționale – a scăzut cu 82 de miliarde de dolari din 25 februarie, ajungând la 2,7 trilioane de dolari, conform datelor Fed.

Scăderea acestor dețineri arată modul în care creșterea prețurilor la energie, declanșată de închiderea de către Iran a Strâmtorii Ormuz, a dat peste cap finanțele țărilor care depind de importurile de petrol.

De asemenea, aceasta vine într-un moment în care unele bănci centrale au intervenit pe piețele valutare pentru a-și susține monedele, o mișcare care implică de obicei vânzarea de dolari americani.

„Oficialii străini vând obligațiuni de trezorerie SUA”, a declarat Meghan Swiber, strateg la Bank of America

Brad Setser, cercetător senior la Consiliul pentru Relații Externe, care studiază deținerile străine de obligațiuni SUA, a declarat că importatorii de petrol precum Turcia, India și Thailanda se numără probabil printre cei care vând obligațiuni de trezorerie, deoarece plătesc prețuri mai mari pentru petrol, care este denominat în dolari.

Banca centrală a Turciei a vândut titluri de stat străine în valoare de 22 de miliarde de dolari din rezervele sale valutare începând cu 27 februarie, cu o zi înainte de lansarea atacurilor asupra Iranului, potrivit datelor oficiale. Setser a declarat că o parte semnificativă a acestor titluri sunt probabil obligațiuni de trezorerie.

Date separate de la băncile centrale thailandeze și indiene arată că o parte rezervele valutare au fost vândute de la începutul războiului din Iran, deși nu este clar dacă aceasta reprezintă vânzări de obligațiuni de trezorerie sau depozite în dolari.

Swiber de la BofA a remarcat că țările exportatoare de petrol din Orientul Mijlociu ar putea, de asemenea, să vândă aceste active pentru a compensa veniturile din petrol, deși acestea reprezintă o mică parte din totalul deținătorilor de obligațiuni din Trezorerie.

Băncile centrale globale se bazează pe titlurile de trezorerie ale SUA ca activ de rezervă important, deoarece piața de 30 de trilioane de dolari pentru aceste titluri este cea mai mare și mai adâncă din lume.

Băncile centrale străine vând obligațiuni americane într-un moment în care piața obligațiunilor de trezorerie este deja sub presiune, deoarece traderii se tem că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o creștere a inflației.

Acest lucru a împins randamentele obligațiunilor de trezorerie pe doi și 10 ani în această lună la cel mai mare nivel din 2024, crescând costurile de împrumut atât pentru guvern, cât și pentru companii și gospodării.

Analiștii au mai spus că unele dețineri de obligațiuni de trezorerie ar fi putut fi transferate către alți custozi în afară de Fed-ul din New York, nu neapărat să fie vândute direct în piață.