Țările UE nu s-au înțeles pe pachetul de sancțiuni cu numărul 21, dar ar putea lua o altă decizie importantă luni

Țările UE nu au ajuns încă la un acord cu privire la un mare pachet de sancțiuni contra Rusiei, care ar fi cel de-al 21-lea, dar ar putea decide luni să adauge 250 de persoane și entități pe lista sancțiunilor contra Moscovei Rusiei, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, potrivit Reuters.

„Sperăm să ajungem la un acord privind includerea a 250 de entități pe listă… acesta ar fi cel mai mare număr de entități puse pe listă inclus până acum”, a spus Kallas înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles.

„În ceea ce privește cel de-al 21-lea pachet, mai există încă câteva chestiuni nerezolvate”, a adăugat ea.

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a explicat că țările UE nu au ajuns încă la o decizie cu privire la propunerea de interzicere a serviciilor maritime și de înăsprire a restricțiilor privind gazul natural lichefiat din Rusia.

„Așadar, aștept să văd dacă suntem suficient de serioși. Nu putem pune interesele economice mai presus de interesele de securitate… aceasta este o tendință foarte periculoasă”, a declarat el presei.

Luni are loc la Paris o reuniune a Coaliției de voință, întâlnirea având mai multe mize importante privind „sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Rusiei”.

Această întâlnire are un triplu obiectiv, a afirmat duminică ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, pentru ziarul Ouest-France:

de sprijinul acordat Ucrainei, „în special în materie de apărare antiaeriană” în fața bombardamentelor rusești;

accentuarea presiunii asupra Moscovei cu „un al 21-lea pachet de sancțiuni europene (care) ar trebui adoptat luni”;

„pregătirea păcii și definirea garanțiilor de securitate care vor fi indispensabile pentru a preveni orice nouă agresiune”.

Este vorba de „transmiterea unui mesaj de sprijin către Ucraina. De altfel, acest lucru va face obiectul unor pachete franceze de sprijin, în special în domeniul aerian și al apărării antirachetă”, a afirmat ministrul delegat pentru Forțele Armate, Alice Rufo, la postul de televiziune TF1.