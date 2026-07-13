Mizele reuniunii de la Paris la care Nicușor Dan se duce după-amiază

Aliații occidentali vor încerca să obțină mai multe angajamente în materie de apărare aeriană pentru Ucraina cu ocazia unei întâlniri care va avea loc luni de la Paris, în condițiile în care aceasta e tot mai vulnerabilă la atacurile rachetelor balistice rusești, în ciuda schimbărilor recente de situație de pe câmpul de luptă, transmite Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu cel puțin 25 de lideri la o reuniune a „Coaliției de Voință”, parte a unor eforturi mai ample care includ și elaborarea unei poziții comune care ar putea fi prezentată Rusiei, precum și garanții de securitate pentru a susține orice eventual acord de pace.

La reuniune va participa și Nicușor Dan, care, după ce va avea dimineață consultări cu partidele pentru un nou guvern la Cotroceni, va fi prezent începând cu ora 17:00 la întâlnirea Coaliției de Voință ce se va ține la Domul Invalizilor din Paris, potrivit Administrației Prezidențiale.

Întâlnirea de luni din Franța are loc la doar câteva zile după summitul NATO de la Ankara, care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina.

Zelenski a solicitat în weekend eforturi sporite pentru a furniza Ucrainei mijloace de apărare aeriană, după ce Rusia a lansat sâmbătă noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, ucigând opt persoane și rănind alte zeci.

„Rachetele lui Putin vizează intenționat zone civile”

„Rachetele balistice lansate de Vladimir Putin vizează în mod deliberat zone civile, iar luna iunie a fost una dintre cele mai sângeroase (luni) de la începutul războiului”, a declarat duminică ministrul de externe Jean-Noel Barrot într-un interviu acordat ziarului „Ouest-France”.

În cadrul unei conferințe de presă, un reprezentant al președinției franceze a declarat că accentul va fi pus pe cooperarea în domeniul rachetelor antibalistice.

Soluțiile variază de la achiziționarea unui număr mai mare de rachete de interceptare Patriot din SUA și accelerarea desfășurării sistemului franco-italian de apărare aeriană SAMP-T, până la analizarea modului în care industriile de apărare europene și ucrainene pot dezvolta alternative.

Una dintre opțiunile luate în considerare este ca diferite țări europene să coopereze la realizarea unui sistem care să completeze SAMP-T și/sau Patriot și să ofere Ucrainei un rol semnificativ în producție.

Ucraina se confruntă cu o penurie critică de muniție pentru sistemele sale și, în ultima lună, s-a dovedit în mare măsură incapabilă să doboare rachetele balistice, care se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

Aceasta a solicitat aliaților săi mai multe livrări și a îndemnat, de asemenea, Europa să colaboreze cu ea la dezvoltarea propriului sistem de apărare aeriană antibalistică.

Pe măsură ce atacurile Rusiei s-au intensificat, Kievul a accentuat, la rândul său, atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, vizând instalațiile petroliere și unitățile de producție de armament, pentru a-i submina capacitatea economică de a continua războiul. În noaptea de duminică spre luni a avut loc un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova, dar și a altor zone, fiind lovit inclusiv un depozit petrolier din Stavropol.

Noi măsuri contra flotei fantomă a Rusiei și sancțiuni

Liderii reuniți la Paris vor analiza, de asemenea, modalități de a reduce sursele de venit ale Moscovei, în special „flota fantomă”, formată din petroliere cu structuri opace de proprietate, utilizate pentru a eluda supravegherea în transportul petrolului rusesc.

UE urmează, de asemenea, să adopte săptămâna viitoare cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Președintele francez Emmanuel Macron a promis mai multe anunțuri luni, unele dintre ele bilaterale, care ar putea viza producția comună de armament.

El a mai afirmat că coaliția ar putea anunța exerciții militare comune, în încercarea de a transforma conceptul unei viitoare forțe multinaționale în Ucraina (MNFU) într-o realitate mai concretă.