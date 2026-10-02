TAROM acuză un „sabotaj” după ce senatorul USR Cristian Ghinea a spus că firma dă faliment în 6 luni și le-a spus oamenilor să nu mai ia bilete

Operatorul aerian național a dat asigurări că toate zborurile programate sunt sigure și că activitatea comercială se desfășoară în condiții normale.

„În următoarele 6 luni, TAROM va falimenta! Sfatul meu este să nu cumpăraţi bilet la TAROM mai mult de două luni!”, a declarat Cristian Ghinea, marți, în cadrul podcastului Comunitatea Liberală difuzat pe YouTube, potrivit Antena 3.

Senatorul USR a mai spus că transportatorul aerian este „dincolo de salvare” și că prăbușirea este sigură: „Eu aș vrea să fie privatizat TAROM-ul, dar nu-l cumpără nici dracu’. Deci e dincolo de salvare. Dar să fie foarte clar, TAROM-ul va falimenta în perioada imediat următoare. Nu vorbim de 10 ani”.

„TAROM-ul, în momentul de față, știi cât are din piața de pasageri aerieni? Deci, câți oameni care zboară în România zboară cu TAROM? 6%! Deci e o nimica toată. TAROM-ul nu are niciun fel de rol, nici strategic, nici substanțial, în sensul că dacă pică TAROM-ul, nu mai are omul cu ce să zboare”, a adăugat Ghinea.

Replica TAROM: „Un sabotaj”

Într-un răspuns transmis HotNews, TAROM a respins ferm declarațiile senatorului Ghinea și a declarat că „își va continua activitatea în condiții de siguranță și eficiență”.

„Compania avertizează că atacurile iresponsabile sunt un sabotaj al activității curente, în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață”, au răspuns reprezentanții companiei.

De asemenea, compania spune că declarațiile lui Ghinea sunt „iresponsabile” și „constituie un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale”.

Mesajul reprezentanților Tarom pentru Cristian Ghinea:

„Un Cronos pentru Compania Națională de Transport a României

TAROM respinge ferm declarațiile senatorului Ghinea și le transmite pasagerilor că își va continua activitatea în condiții de siguranță și eficiență, menținând o politică comercială competitivă.

Compania este una nesubvenționată din bugetul de stat și se autofinanțează prin generarea de venituri într-o piață acerb concurențială. În acest context, atacurile recente trădează o atitudine de sabotare a activității companiei TAROM în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață.

De altfel, aceste declarații vin pe o situație existentă în aviație, cu pasageri abandonați la sol, de operatori privați și de declarații publice ale altor operatori privați privind intenția de a prelua rutele companiei naționale și oportunitatea retragerii noastre de pe piață, situație în care TAROM continuă să își deservească cu respect pasagerii, asiguând conectivitatea României constant, de peste 72 de ani.

TAROM se află în plin proces de reînnoire și unificare a flotei. Cele patru aeronave noi Boeing 737 MAX fac parte dintr-o strategie de consolidare operațională. Aceste investiții reflectă angajamentul companiei de a-și eficientiza activitatea și de a consolida încrederea într-un brand cu istoric a cărui performanță depinde inclusiv de încrederea și fidelitatea pasagerilor săi.

Considerăm că afirmațiile unui reprezentant al Senatului României, care îndeamnă publicul să nu mai achiziționeze bilete TAROM, constituie un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale.

Senatorul din spatele acestor atacuri se comporta precum Cronos, din mitologia greacă, care își înghițea propriii copii de teama unei profeții potrivit căreia unul dintre ei avea să-l detroneze, în cazul nostru, de teamă că vom reuși să devenim viabili.

Recomandarea publică de a nu mai cumpăra bilete TAROM reprezintă, în opinia companiei, un îndemn la sabotarea intereselor comerciale proprii, tocmai în perioada în care aceasta implementează măsuri de modernizare și eficientizare.

Reafirmăm faptul că TAROM consideră firească compeția și dezavuează comportamentele necrofage”.

La final, compania precizează că, în baza analizei celor mai recente date, a înregistrat un grad de ocupare mai ridicat în lunile iulie și august 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, gradul de ocupare a avioanelor a crescut la 80% în iulie și a atins 82% în luna august, a mai menționat sursa citată.