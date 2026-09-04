TAROM suspendă zborurile spre una dintre cele mai importante capitale ale Europei: „Nu sunt rentabile iarna”

Compania națională suspendă din octombrie zborurile spre aeroportul Fiumicino din Roma, scrie Economica.

Ultimul zbor va fi operat pe 24 octombrie, urmând ca TAROM să reia zborurile pe această rută de anul viitor, pe 28 martie 2027.

Într-un răspuns pentru Economica.net, Tarom explică că zborurile au fost suspendate pe perioada iernii din motive de rentabilitate. Practic, nu există suficienți pasageri pentru ca aceste curse să ducă la break-even comercial, adică să-și justifice costurile.

TAROM mai spune că „evaluează continuu destinațiile pentru operare comercială eficientă, ca orice altă companie”.

La Roma, din București zboară mai multe companii low-cost, printre care WizzAir sau Ryanair.