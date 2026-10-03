Rămășițele Țarului Samuil duse acasă, în Bulgaria, după 1.000 de ani. Moment rar pentru istoria Balcanilor

La mai bine de o mie de ani de la moartea sa, rămășițele atribuite țarului Samuil, unul dintre ultimii suverani bulgari înainte de dominația bizantină, se întorc în țară sâmbătă, scrie AFP.

La Muzeul Bizantin din Salonic, în Grecia, prim-ministrul bulgar Rumen Radev a salutat, în cadrul unei ceremonii alături de omologul său grec Kyriakos Mitsotakis, un „acord istoric” cu Grecia care permite întoarcerea acestora în schimbul a 48 de obiecte provenite de la două mănăstiri și de la mitropolia din Serres și Nigrita.

Aceste rămășițe și obiecte „aparțin celor două popoare ale noastre”, a subliniat el, de asemenea.

Ele „constituie memoria, istoria și relația noastră, iar compatrioții noștri, precum și generațiile viitoare, merită și trebuie să aibă posibilitatea de a-și omagia strămoșii”, a adăugat el.

Valoare „inestimabilă”

Alături de el, șeful guvernului elen a considerat că aceste obiecte restituite Greciei au „o valoare culturală, spirituală, dar și emoțională inestimabilă”.

Samuil, sau Samuel, care a domnit între anii 997 și 1014, a condus împreună cu frații săi mai multe campanii împotriva Bizanțului și și-a extins treptat autoritatea asupra unei mari părți a Balcanilor, Prespa și Ohrid numărându-se printre principalele sale centre de putere.

Începând cu anul 1001, Bizanțul a recâștigat avantajul, până la înfrângerea de la Klioutch din 1014, după care se spune că mii de prizonieri ar fi fost orbiți.

Samuil a murit la scurt timp după aceea, iar statul bulgar a trecut sub stăpânirea bizantină în 1018.

Supranumit „Carol cel Mare al Balcanilor”

Moștenirea sa a creat mult timp o tensiune între Sofia și Skopje, unii istorici comparând această dispută cu relatările franceze și germane legate de Carol cel Mare.

„Samuil ocupă un loc important în narațiunea istorică atât în Bulgaria, cât și în Macedonia de Nord. Această inițiativă vizează sublinierea caracterului bulgar al populației slave din Macedonia”, a declarat Dimitar Betchev, cercetător la grupul de reflecție Carnegie Europe, pentru AFP.

Presupusele rămășițele ale lui Samuil au fost descoperite în anii ’60 de arheologul grec Nikolaos Moutsopoulos, care conducea săpăturile de la bazilica Sfântul Ahile, pe o insulă din micul lac Prespa.

Într-un sarcofag se aflau scheletul unui bărbat cu o înălțime de aproximativ 1,60 m, precum și rămășițele unui obiect de ]mbrăcăminte, țesut din fire de mătase înconjurate de fire de aur. Era împodobită cu motive reprezentând păsări.

Atribuirea lui Samuil se bazează pe indicii precum amplasamentul mormântului, bogăția veșmântului, vârsta defunctului și o fractură veche.

Decenii de negocieri

Bulgaria a inițiat oficial discuții privind returnarea rămășițelor în 2007, un dosar preluat de mai multe guverne și care a devenit, uneori, un subiect important al relațiilor bilaterale cu Grecia.

Unii istorici din Sofia se întreabă însă cu privire la utilitatea acestui schimb, întrucât rămășițele atribuite lui Samuil nu au fost niciodată identificate în mod oficial, spre deosebire de obiectele revendicate în schimb de Grecia, a căror origine este stabilită.

Aceste obiecte „au fosat transferate la Sofia în 1917, în timpul Primului Război Mondial, și erau expuse sau păstrate la Muzeul Național de Istorie al Bulgariei”, a precizat la începutul săptămânii Ministerul Culturii din Grecia.

În perioada 1916-1918, trupele bulgare au jefuit mănăstiri situate pe teritoriul Greciei, sustrăgând sute de manuscrise și obiecte liturgice bizantine, potrivit autorităților grecești.

Transferul, înainte de alegerile prezidențiale din Bulgaria

Transferul are loc, de altfel, cu mai puțin de o lună înainte de alegerile prezidențiale din Bulgaria, într-un context în care istoria națională ocupă un loc important în campania electorală.

Președinta Iliana Iotova, candidată susținută de Rumen Radev, un pragmatic care apără atât locul Bulgariei în UE și NATO, cât și dialogul cu Moscova, și-a lansat astfel campania pe 27 septembrie în fața Bisericii de Aur din Veliki Preslav, fosta capitală a Primului Imperiu Bulgar.

Pe plan intern, „Radev încearcă să atragă electoratul patriotic. Mesajul este că, spre deosebire de radicali, el obține rezultate”, a spus Dimitar Betchev.

Rămășițele lui Samuil urmează să fie depuse într-un sarcofag din marmură albă extrasă din regiunea Prilep, din actuala Macedonia de Nord, potrivit postului public de televiziune BNT.

Acestea vor fi așezate în Biserica Sfânta Sofia, o bazilică paleocreștină din secolul al VI-lea care a dat numele capitalei bulgare.

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