Genți, pantofi și o rochie din ultimul turneu al lui Amy Winehouse. Cum a ajuns tatăl cântăreței condamnat la plata unor despăgubiri de 1 milion de euro

Tatăl cântăreței Amy Winehouse a fost condamnat miercuri de justiția britanică la plata unei despăgubiri de 950.000 de lire sterline (aproximativ 1,1 milioane de euro) către două prietene ale fiicei lui, după ce a pierdut procesul pe care îl intentase acestora pentru vânzarea unor articole vestimentare ale artistei, informează AFP.

Mitch Winehouse a pierdut în aprilie la Înalta Curte din Londra litigiul care îl opunea lui Naomi Parry, o fostă stilistă a cântăreței, și prietenei lui Parry, Catriona Gourlay, pe care le acuza că au vândut în mod neautorizat, între noiembrie 2021 și mai 2023, aproximativ 150 de articole vestimentare și accesorii care i-au aparținut lui Amy Winehouse.

Cântăreața britanică Amy Winehouse, cunoscută pentru vocea emoționantă, stilul vestimentar îndrăzneț și tatuajele ei, a murit pe 23 iulie 2011 la vârsta de 27 de ani după o carieră meteorică, în urma unei puternice intoxicații cu alcool.

Tatăl ei, Mitch, le reproșa lui Naomi Parry și Catrionei Gourlay că au scos la licitație acele accesorii și articole vestimentare fără să îl informeze.

Obiectele, vândute cu prețul total de 1,4 milioane de dolari, includeau genți, pantofi, o rochie purtată de Amy Winehouse în timpul ultimului ei turneu din iunie 2011 și perechi de cercei, potrivit Agerpres.

Însă judecătoarea Sarah Clarke a decis împotriva tatălui cântăreței, afirmând că nici Naomi Parry, nici Catriona Gourlay „nu au ascuns” vânzarea obiectelor, un demers cu care Mitch Winehouse „era la curent”.

Judecătoarea i-a reproșat lui Mitch Winehouse că „a ales să intenteze o acțiune juridică prea puțin justificată”, desfășurată cu „înverșunare și fără menajamente până la capăt”.

Ea i-a ordonat tatălui cântăreței să îi plătească 569.000 de lire sterline lui Naomi Parry și 394.000 de lire sterline Catrionei Gourlay în următoarele două săptămâni.

Judecătoarea a considerat că „acuzațiile grave și nefondate” aduse celor două femei „au adus o atingere considerabilă reputației lor, perspectivelor lor profesionale, siguranței lor financiare și sănătății lor”.