„Tati, fac pipi!” Unde intră un tată cu fiica de 4 ani: la toaleta femeilor sau la cea a bărbaților?

Când copiii mei erau mici, fie că mergeam la muzeu, la zoo, la un loc de joacă sau la restaurant, aveau un obiectiv turistic suplimentar: toaleta. Fiecare baie pe lângă care treceam trebuia inspectată. Aveau sau nu nevoie, era irelevant. Voiau să vadă „cum e acolo” și, dacă nu intram, apărea amenințarea supremă: „Fac pe mine!”.

De cele mai multe ori era simplu: eu mergeam cu fata, soțul cu băiatul. Dar nu eram întotdeauna în formulă completă. Și atunci apărea întrebarea pe care nu ne-o pusesem niciodată înainte de a deveni părinți: unde intră mama cu băiatul și tatăl cu fetița? La femei sau la bărbați? Mai ales că, în România, toaletele destinate exclusiv familiilor sunt o raritate.

Pentru mine, lucrurile au fost destul de simple. Intram cu fiul meu în toaleta destinată femeilor și nu mi-am pus niciodată problema că prezența lui acolo ar putea deranja pe cineva. Nici nu m-am întrebat dacă e cazul să-l însoțesc în toaleta bărbaților, din motive evidente.

Când a crescut și n-a mai avut nevoie de ajutor, mergea singur în baia bărbaților, iar eu îl așteptam la intrare. Pentru soțul meu, însă, a fost mai complicat de atât. Unde să intre cu fiica? La bărbați, unde ar fi trebuit să treacă pe lângă pisoare pentru a ajunge în cabină? Sau la femei, unde prezența lui ar fi putut deranja? Când s-a aflat pentru prima dată în fața acestei dileme, ideea lui a fost să roage o doamnă să ajute fetița. S-a răzgândit imediat: ar fi pus femeia într-o situație delicată. Așa că a băgat capul pe ușa toaletei destinate femeilor, și-a cerut scuze, a explicat că e cu o fetiță care are nevoie de ajutor și toată lumea și-a văzut de treabă.

„Încerc să fiu cât mai respectuos când fac asta”

La fel ca soțul meu a procedat un bărbat din Marea Britanie care și-a relatat ulterior experiența într-o postare pe Instagram ce a generat sute de reacții și comentarii atât din partea bărbaților, cât și a femeilor. El povestește că, inițial, când fetița lui era bebeluș, a dus-o în toaleta bărbaților pentru a-i schimba scutecul.

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