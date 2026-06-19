Taxă de până la 50 de euro pentru vizita de o zi în Veneția – propunerea primăriei. Ce înseamnă asta pentru turiști

Autoritățile din Veneția speră că taxa, care ar fi astfel majorată de la actuala valoare de 5-10 euro, va contribui la combaterea supraturismului în oraș, scriu Corrriere della Sera și The Guardian.

Noul primar al Veneției a anunțat că intenționează să majoreze taxa de intrare pentru turiștii care vizitează orașul din lagună fără să se cazeze acolo.

Dacă va fi aprobată, noua valoare ar fi de 30-50 de euro, în anumite zile.

Taxa actuală este de 5-10 euro, valoarea depinzând de momentul în care se face programarea.

Simone Venturini, fostul consilier pentru turism care a fost ales primar la sfârșitul lunii mai, a afirmat că propunerea are scopul de a descuraja și mai mult sosirile „în perioadele cu aflux turistic intens”, scrie Corriere.

Taxa se aplică în vârful sezonului turistic

În 2024, Veneția a devenit primul oraș turistic din lume care a introdus o taxă de intrare, aplicând o taxă de cinci euro în 29 de zile de vârf din perioada aprilie-iulie.

Taxa a fost menținută în 2025, principalele modificări constând în extinderea numărului de zile la 54 și dublarea sumei pentru turiștii care vin în excursii de o zi, fără rezervare prealabilă.

Anul acesta, inițiativa acoperă 60 de zile. Cine nu achită taxa riscă o sancțiune cuprinsă între 50 și 300 de euro.

Milioane de euro strânși la buget

Deși schema a avut un impact redus asupra numărului de vizitatori, aceasta a adus 2,4 milioane de euro în vistieria orașului în primul an, mult mai mult decât se aștepta, scrie The Guardian.

Autoritățile din Veneția continuă să creadă că, în cele din urmă, aceasta va contribui la combaterea supraturismului în acest oraș inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, mai ales în contextul în care numărul de vizitatori este pe cale să crească și mai mult.

Venturini promisese în timpul campaniei electorale că va majora taxa la o sumă cuprinsă între 30 și 50 de euro, în funcție de date.

El a declarat că consiliul local analizează o propunere pe care intenționează să o prezinte guvernului, solicitând permisiunea de a majora taxa de intrare „în anumite zile și atunci când se depășesc anumite praguri de rezervări”.

Cei care se cazează în Veneția sunt scutiți de această taxă

Taxa se plătește online, iar în schimb vizitatorii primesc un cod QR pe care trebuie să îl prezinte personalului angajat să patruleze la principalele puncte de intrare în oraș, cum ar fi gara Venezia Santa Lucia.

Orice persoană care rezervă o noapte de cazare în Veneția este scutită de la plata taxei, la fel și turiștii din regiunea Veneto, de unde provin majoritatea turiștilor de o zi, precum și copiii cu vârsta sub 14 ani.

Chiar dacă un vizitator a rezervat o cameră de hotel, acesta este totuși obligat să-și înregistreze prezența pe site-ul web.