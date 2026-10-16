Taxele au crescut, reforma a rămas pe hârtie. Dan Manolescu: „Tot nu au ajuns banii”

România are de peste cinci luni un guvern interimar, iar premierul desemnat Luca Niculescu își construiește programul în jurul colectării. Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), spune că soluția e în altă parte: în reforma cheltuielilor, promisă de un an și neîncepută.

Mesajul vine în plină criză politică. Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, iar de atunci mai multe nominalizări de premier au eșuat. Luca Niculescu, desemnat premier în 6 octombrie de către președintele Nicușor Dan, merge marți la votul Parlamentului. În programul de guvernare propus, Niculescu pune accent pe creșterea gradului de colectare, argumentând că România are cea mai redusă rată de colectare din Europa.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali consideră că „prioritatea Guvernului ar trebui să fie reforma în zona altor instituții care trebuiau, de fapt, reformate”:

„Dacă ne aducem aminte, anul trecut în programul de guvernare era o serie întreagă de măsuri care vizau atât aspecte pe zona de venituri, cât și aspecte pe zona de cheltuieli, în special pe eventuale reforme administrative, a instituțiilor publice, a zonei de întreprinderi de stat și așa mai departe care, din păcate, nu s-au întâmplat”.

Dan Manolescu, presedinte CCF

Manolescu crede că partea de venituri și-a atins limita. „Nu prea mai e loc de modificări fiscale de amploare sau de creșteri de cote pentru că deja aceste creșteri s-au resimțit în consum și în deciziile de investiții. Reformele ar trebui să vizeze, în primul rând, reducerea cheltuielilor. Oricât am produs venituri bugetare de la an la an prin creșterea taxelor și conformare, tot nu au ajuns banii”, a spus Manolescu, la conferința „Actualități și perspective în managementul și fiscalitatea societăților”.

Cifrele recente îi dau dreptate. Consolidarea din acest an s-a sprijinit în mare parte pe venituri. Deficitul pe primele opt luni a coborât la 2,89% din PIB, de la 4,51% în aceeași perioadă din 2025, iar încasările din TVA au urcat cu 25,2%, la 103,35 miliarde de lei. În aceeași perioadă, statul a cheltuit 42,05 miliarde de lei cu dobânzile, cu 8,86 miliarde mai mult decât anul trecut.

„Am ajuns ca din 2020 până acum să avem deficite totale de 650 miliarde lei, deci cam 130 miliarde euro, pe care a trebuit să le finanțăm la dobânzi care au crescut foarte mult. E nevoie de a ne apuca serios de treabă și de reforme în zona cheltuielilor”, a spus președintele CCF. Pentru reper, deficitul cash pe 2025 a fost de 7,65% din PIB, după 8,67% în 2024.

Manolescu a criticat și reforma ANAF din primăvară, care, spune el, „mai mult a bulversat întreaga organigramă și toată lumea, așa cum se întâmplă în astfel de situații”. În aprilie, ANAF anunța desființarea a 76 de sedii fiscale, aproape jumătate din total, într-o instituție care are pe hârtie 22.507 posturi, dintre care mai puțin de 20.000 sunt ocupate. Nici reforma administrației nu a mers liniar. Pachetul pregătit de Guvernul Bolojan urmărea reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală, iar patru dintre măsurile adoptate prin OUG au fost contestate de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională.

Pentru Codul fiscal, recomandarea lui Manolescu este să nu mai fie modificat. „Cred că la nivelul legislației fiscale se tot întâmplă lucruri de 10 ani. Au fost fel de fel de modificări. Cred că zona legislației fiscale ar trebui lăsată în pace să se așeze un pic”, a spus el.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Școala Doctorală de Științe Economice, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

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