Teama secretă a lui Dani Coman în cele 90 de zile de secetă la FC Argeș: „L-am simțit supărat”

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a afirmat că nu a luat în calcul demiterea antrenorului Bogdan Andone (51 de ani) în timpul perioadei dificile traversate de echipă, ci s-a temut că tehnicianul ar putea fi cel care să solicite plecarea.

Declarațiile au fost făcute la finalul partidei în care formația piteșteană s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Dinamo, liderul din SuperLiga. Conducătorul clubului a subliniat că Andone se bucură în continuare de sprijinul conducerii.

„Nu m-am gândit să-l schimb pe Andone, dar nu știam dacă mai are energia necesară să ducă mai departe. L-am simțit supărat, cred că m-a simțit și el pe mine. Nu este un antrenor bun, este un antrenor senzațional și un om de mare calitate.

Dumnezeu ne dă cât putem duce, dar atunci când avem nevoie de ajutor, ne ajută, așa cum a fost și în seara asta (n.r., vineri)”, a declarat Coman, potrivit DigiSport.ro.

Rezultatul obținut vineri a pus capăt unei serii de 10 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga (3 remize și 7 înfrângeri), iar acum FC Argeș se află pe locul 11, cu 15 puncte.

Echipa lui Bogdan Andone nu mai câștigase un meci din 9 august 2026, când s-a impus cu 1-0 pe terenul campioanei Universitatea Craiova.