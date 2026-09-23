Teheranul amenință că va paraliza aeroporturile țărilor vecine care vor aplica sancțiunile SUA împotriva companiilor aeriene iraniene

Dacă statele vecine Iranului se conformează sancțiunilor americane împotriva companiilor aeriene iraniene și împiedică zborurile acestora, atunci Iranul se va asigura că aceste aeroporturi vor deveni neoperaționale, a declarat miercuri, într-un interviu la televiziunea de stat iraniană, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei, relatează Reuters, conform Agerpres.

Principalele companii aeriene iraniene au fost nevoite să-și anuleze zborurile internaționale miercuri, în prima zi a sancțiunilor pe care Washingtonul le-a impus acestor companii și care sunt însoțite de amenințarea cu sancțiuni secundare americane împotriva oricărei țări permite operarea zborurilor acestora.

Însă nu toate avioanele operatorilor iranieni au rămas la sol. De exemplu, un avion al Mahan Air, una dintre principalele companii aeriene ale Iranului, a aterizat în China, țară care a respins sancțiunile americane „unilaterale și ilegale” despre care a avertizat că „sunt lipsite de bază în dreptul internațional” și „nu au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU”.

Potrivit AFP, tot Mahan Air a anunțat însă și suspendarea tuturor zborurilor sale către Turcia vecină, la cererea autorităților turce, iar o importantă agenție de turism din Teheran a declarat că zborurile către Bagdad (Irak), Muscat (Oman), Qatar, Georgia și Azerbaidjan au fost suspendate și că nu se vând bilete de teama anulărilor.

Iranul are în total 27 de companii aeriene, dar majoritatea operează numai zboruri interne. Cele două companii aeriene principale, compania aeriană națională Iran Air și compania privată Mahan Air, operează majoritatea zborurilor internaționale, în principal către țările vecine, dar și către Rusia și China.

Iran Air a transmis într-un comunicat emis înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor americane că nu a primit nicio instrucțiune oficială din partea Turciei, Azerbaidjanului sau Irakului care să îi interzică să deservească aceste țări vecine Iranului.

Totuși, compania aeriană națională iraniană nu pare să aibă niciun zbor programat să decoleze de pe aeroportul internațional Teheran miercuri, potrivit website-ului aeroportului.

Georgia a interzis toate zborurile companiilor aeriene iraniene de pe teritoriul său începând de luni, la fel și Omanul, potrivit presei iraniene, care susține că că sunt negocieri în desfășurare cu această țară din urmă.

În Irak, autoritățile nu au emis încă o declarație oficială, dar aeroportul din Bagdad este închis aeronavelor iraniene, iar mai multe surse, inclusiv un înalt oficial guvernamental, au declarat că Bagdadul se va conforma sancțiunilor SUA.

Guvernul SUA a plasat pe lista neagră cu sancţiuni întregul sector aviatic al Iranului

Guvernul american a plasat pe 8 septembrie pe lista sa neagră cu sancțiuni întregul sector aviatic al Iranului și a amenințat în plus cu sancțiuni secundare orice entitate din țări terțe care va colabora cu companiile aeriene iraniene.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat luni că, începând de miercuri, nicio companie aeriană iraniană nu va mai putea zbura nicăieri în lume.

„Dacă (avioanele, n.r.) aterizează, nu vor fi realimentate, nu vor fi prestate servicii la sol și nu vor fi vândute bilete”, a adăugat oficialul american, amenințând pe oricine nu se conformează acestor sancțiuni impuse de SUA că „va rămâne în afara sistemului dolarului”.

Aceste măsuri fac parte din operațiunea „Paria Economică” lansată pe 24 august de SUA împotriva Iranului și care constă în noi sancțiuni, Washingtonul sperând să forțeze în acest mod Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de pace în termenii doriți de SUA.

Washingtonul și Teheranul desfășoară discuții directe și indirecte de mai multe luni pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului împotriva Iranului lansat în februarie de SUA și Israel și au semnat în iunie un acord provizoriu, între timp eșuat.

Președintele american Donald Trump, confruntat cu un război tot mai nepopular în SUA, cu apropierea alegerilor intermediare și cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, prioritizează acum „războiul economic” în detrimentul atacurilor aeriene.