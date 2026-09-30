Tehnologia AI între utopie și distopie: Mo Gawdat și alți 20 de experți tech dezbat tema zilei la IQ Digital Summit Bucharest, pe 15 octombrie

Mo Gawdat și alți 20 de experți în AI, tehnologie, dar și filosofie și psihologie vor răspunde la o singură întrebare: e AI-ul cea mai mare realizare sau cea mai mare eroare a umanității?

Cum putem folosi optim aceste tehnologii în business, dar și în viață și pentru o societate și o educație mai bune?

În 2021, când puțini luau subiectul în serios, Mo Gawdat avertiza că inteligența artificială va deveni de milioane de ori mai deșteaptă decât oamenii până în 2049.

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Articol susținut de IQ Digital