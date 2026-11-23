Când te gândești să îți schimbi telefonul, primul lucru pe care îl verifici este, probabil, prețul celui nou. Dar cât valorează dispozitivul pe care îl ai deja? Chiar dacă nu mai este de ultimă generație, telefonul vechi îți poate acoperi o parte din costul următoarei achiziții. Iar dacă îl combini cu reducerile de Black Friday, diferența pe care trebuie să o plătești poate deveni considerabil mai mică.

Black Friday pe Flip.ro continuă până pe 28 noiembrie, cu reduceri suplimentare de până la 1.000 de lei la dispozitive recondiționate. Pentru cei care plănuiesc un upgrade, perioada poate fi și un moment bun să afle cât ar putea obține pentru telefonul pe care nu îl mai folosesc.

Cât mai valorează telefonul tău după câțiva ani de utilizare?

Prețul unui telefon folosit nu depinde doar de model sau de anul lansării. Starea ecranului și a carcasei, sănătatea bateriei, funcționarea camerelor și eventualele reparații anterioare pot influența suma pe care o primești la vânzare. De exemplu, două telefoane din aceeași generație pot avea valori diferite dacă unul a fost păstrat în stare foarte bună, iar celălalt are bateria uzată sau ecranul deteriorat.

Vestea bună este că un dispozitiv nu trebuie să fie în stare perfectă pentru a putea fi evaluat. Pe Flip.ro pot fi trimise spre vânzare inclusiv telefoane cu urme de utilizare sau care au fost reparate anterior, urmând ca specialiștii să stabilească dacă sunt eligibile și ce intervenții ar putea fi necesare.

Cum afli cât poți primi pentru telefonul vechi?

Pe Flip.ro, procesul începe cu o evaluare online care durează doar câteva minute. Alegi modelul telefonului și răspunzi la câteva întrebări despre starea lui, iar platforma îți afișează o estimare de preț. Dacă decizi să mergi mai departe, poți programa ridicarea gratuită prin curier sau poți preda dispozitivul la un locker. Telefonul ajunge apoi la specialiștii Flip.ro, care îi verifică starea tehnică și estetică. În urma verificării primești o ofertă finală. Aceasta poate fi diferită de estimarea inițială dacă sunt identificate probleme care nu au fost menționate la autoevaluare. Dacă oferta scade și nu ești de acord cu noul preț, poți refuza vânzarea, iar dispozitivul îți este returnat gratuit. După acceptarea ofertei finale, banii sunt virați direct în contul bancar, în funcție de opțiunea de plată aleasă.

Cum îți poate reduce telefonul vechi costul următorului upgrade?

Să presupunem că ai pus ochii pe un telefon recondiționat care costă 2.000 de lei. Dacă obții 800 de lei din vânzarea vechiului dispozitiv, costul net al upgrade-ului ajunge la 1.200 de lei. Este doar un exemplu orientativ, dar ilustrează de ce merită să verifici valoarea telefonului actual înainte să stabilești bugetul pentru următoarea achiziție.

Pe Flip.ro, dispozitivele recondiționate pot avea prețuri cu până la 40% mai mici față de cele noi, iar în perioada Black Friday se aplică și reduceri suplimentare de până la 1.000 de lei. Practic, ai două modalități de a face upgrade mai avantajos: economisești la cumpărarea dispozitivului recondiționat și poți folosi ulterior suma obținută din vânzarea celui vechi pentru a compensa cheltuiala.

Ce trebuie să faci înainte să vinzi telefonul?

Înainte să predai dispozitivul, câteva lucruri sunt esențiale: să salvezi fotografiile, contactele și celelalte informații importante, să te deconectezi din conturile iCloud sau Google și să resetezi telefonul la setările din fabrică. Este important și să descrii cât mai corect starea dispozitivului în etapa de evaluare. Astfel, estimarea inițială are șanse mai mari să corespundă ofertei finale, după verificarea realizată de specialiști.

Black Friday este și despre ce faci cu telefonul vechi

Schimbarea telefonului nu trebuie să însemne automat că dispozitivul anterior ajunge uitat într-un sertar. Vânzarea lui poate contribui la recuperarea unei părți din investiția inițială și îi poate oferi șansa de a fi folosit în continuare. În plus, cei care cumpără un telefon recondiționat de pe Flip.ro beneficiază de 2 ani garanție și 30 de zile retur gratuit, precum și de posibilitatea de plată în până la 24 de rate fără dobândă, conform condițiilor campaniei.

Black Friday pe Flip.ro continuă până pe 28 noiembrie. Poți descoperi ofertele disponibile pe Flip.ro și poți verifica separat cât valorează dispozitivul tău actual în secțiunea Vinde.

Până la urmă, un upgrade bun nu ține doar de cât plătești pentru următorul telefon, ci și de cât poți recupera din cel pe care îl ai deja.

Articol susținut de Flip.ro