Șeful Telegram, acuzat că ajută serviciile speciale ucrainene. Mandat internațional de arestare emis de FSB

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru facilitarea „activităților teroriste” ale Ucrainei și că a emis un mandat internațional de arestare pe numele său, scrie Reuters.

FSB a precizat că acuzațiile se referă la faptul că Telegram nu a eliminat conținutul „utilizat de serviciile speciale ucrainene și de organizațiile teroriste și extremiste pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj și terorism, ucideri în masă și operațiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federației Ruse”.

Durov și Telegram nu a comentat acuzațiile până la ora transmiterii acestei știri.

Aplicația de mesagerie criptată Telegram, fondată în 2013, afirmă că are peste 1 miliard de utilizatori și este folosită pe scară largă de ambele tabere implicate în conflictul dintre Rusia și Ucraina.

În ultimii ani, Rusia a încercat în repetate rânduri să restricționeze folosirea Telegram, promovând propriul serviciu de mesagerie MAX, susținut de stat.

Durov, care s-a născut în Rusia, dar deține în prezent pașapoarte din Emiratele Arabe Unite și Franța, a fondat echivalentul rus al Facebook, VKontakte, înainte de a-și vinde restul participației în 2014, sub presiunea autorităților ruse.

Autoritățile franceze îl anchetează pe Durov în legătură cu acuzațiile conform cărora Telegram nu a combătut în mod adecvat activitățile criminale de pe platformă și nu a cooperat suficient cu solicitările autorităților de aplicare a legii. Fondatorul aplicației a negat acuzațiile.