Țelul lui Donald Trump la summitul crucial din Alaska. „Vom încerca”

Căni decorate cu imagini ale președintelui rus Vladimir Putin și ale președintelui american Donald Trump sunt expuse spre vânzare la Sankt Petersburg, pe 7 august 2025. Fotografie ilustrativă. FOTO: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat luni că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, informează BBC News.

„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai valoros. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a afirmat liderul republican, într-o conferință de presă la Casa Albă.

Trump a precizat că discuțiile din Alaska vor fi o „întâlnire de sondare” menită să-l îndemne pe Putin să pună capăt războiului și că vor avea loc „unele schimburi, modificări teritoriale”.

Nu este prima dată când președintele american folosește expresia „schimb de teritorii”, deși nu este clar ce teritorii ar putea ceda Moscova Ucrainei. Kievul nu a revendicat niciodată teritorii rusești.

Trump a mai spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune un „acord echitabil” în cadrul negocierilor, adăugând că va discuta mai întâi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „din respect”.

„Îl voi suna pe el mai întâi… Îl voi suna după aceea și îi voi spune probabil «mult noroc, continuă să lupți» sau «putem ajunge la un acord»”, a declarat șeful Casei Albe.

Trump a mai spus că, deși el și Zelenski „se înțeleg bine”, „nu este deloc de acord cu ceea ce a făcut”. Trump l-a învinuit anterior pe Zelenski pentru războiul din Ucraina, care a izbucnit în urma invaziei ruse pe scară largă din februarie 2022.

Liderul american a anunțat întâlnirea cu Putin vinerea trecută, ziua în care a expirat termenul limită pe care și l-a impus pentru ca Moscova să accepte un armistițiu, în caz contrar urmând să se confrunte cu noi sancțiuni din partea SUA.

Ca răspuns la informațiile despre summitul din Alaska, Zelenski a declarat că orice acorduri fără contribuția Kievului ar fi „decizii moarte”.

Cu cine va discuta Trump înainte de întâlnirea cu Putin

Președintele SUA va purta discuții cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski miercuri, 13 august, a transmis luni biroul de presă al Comisiei Europene pentru publicația ucraineană The Kyiv Independent.

Discuțiile vor avea loc cu două zile înainte de întrevederea programată a lui Trump cu Vladimir Putin în Alaska, aceasta urmând să fie prima lor întâlnire față în față de la revenirea lui Trump la putere.

Summitul are loc în contextul în care Washingtonul încearcă să medieze o potențială soluție la războiul din Ucraina.

Într-un efort diplomatic coordonat înaintea discuțiilor, cancelarul german Friedrich Merz a organizat o întâlnire online între Zelenski și liderii europeni cheie. Întâlnirea este programată pentru ora 15:00, ora Kievului, pe 13 august.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va participa la convorbirile telefonice împreună cu „alți lideri ai UE, președintele Zelenski și președintele Trump”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Guillaume Mercier, pentru publicația de la Kiev.

Se așteaptă ca liderii din Finlanda, Franța, Regatul Unit, Italia și Polonia să se alăture, împreună cu un reprezentant al NATO, a scris și publicația Suspilne.

Moscova a respins în mod constant propunerea SUA de încetare a focului necondiționată, susținută de Kiev și țările europene, intensificând atacurile cu drone și rachete împotriva Ucrainei pe tot parcursul verii.

Vineri, 8 august, Trump a anunțat un summit cu Putin și, potrivit unor informații, le-a spus Ucrainei și liderilor europeni că Kremlinul este deschis negocierilor dacă „schimbul de teritorii” face parte din acord.

Deși nu este clar ce ar implica un astfel de acord, o sursă din cadrul Președinției Ucrainei a declarat, pentru The Kyiv Independent, că Moscova dorește retragerea completă a Kievului din regiunile Donețk și Luhansk din est, ocupate parțial, oferind în schimb retragerea forțelor sale din zonele limitate pe care le controlează în regiunile Sumî și Harkov din nord-est.

Participarea lui Zelenski la summitul care urmează rămâne, de asemenea, incertă, ceea ce alimentează îngrijorările Ucrainei și Europei că Washingtonul și Moscova ar putea să le marginalizeze în cadrul procesului de pace.

În mod public, Putin a cerut interzicerea aderării Ucrainei la NATO și retragerea completă a Kievului din regiunile parțial ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie drept condiții prealabile pentru negocierile de pace.

La rândul său, Zelenski a respins cedarea teritoriilor ucrainene către Rusia și a solicitat un armistițiu ca prim pas către negocierile de pace, poziție susținută de partenerii europeni ai Kievului.