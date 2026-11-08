Tema săptămânii: Mutatul de acasă are mai multe prețuri

Ana are 25 de ani, lucrează și se gândește să se mute. Are trei variante: rămâne cu părinții, închiriază împreună cu o colegă sau locuiește singură.

Ana și situația ei sunt un exemplu fictiv.

La prima vedere, decizia pare simplă: compari chiriile și alegi ce îți permiți. Dar chiria este doar una dintre liniile bugetului.

Cu părinții, cheltuielile pot fi împărțite. O singură conexiune la internet, o bucătărie, aparate folosite în comun. Aceasta este o formă de economie de scară: două persoane care locuiesc împreună nu au neapărat cheltuieli duble față de una singură.

Totuși, pentru Ana contează și naveta, spațiul personal și regulile casei. O variantă ieftină în lei poate fi costisitoare în ore.

Cu o colegă, Ana împarte atât factura, cât și deciziile. Locuirea împreună poate face accesibilă o zonă mai apropiată de serviciu. Dar presupune acorduri despre curățenie, musafiri și ce se întâmplă dacă una dintre ele pleacă.

Singură, Ana câștigă control asupra spațiului. Tot ea preia integral costurile și surprizele. Nu mai există discuția despre cine a terminat cafeaua, dar nici cineva cu care să împartă factura.

Mai este și costul începutului: garanție, transport, lucruri pentru casă. Unele sume sunt cheltuieli definitive; altele, precum o garanție recuperabilă, sunt bani care rămân temporar indisponibili. Ambele contează pentru numerarul necesar mutării.

Ce ar trebui să aleagă Ana?

Tabelul statistic nu poate decide în locul ei. Nici comparația cu prietenii. Îi trebuie propriile cifre și o conversație sinceră despre ce urmărește: mai multă intimitate, apropierea de serviciu, economii sau un mediu de viață mai bun.

O adresă nouă poate fi un pas spre autonomie. Cât de sustenabil este pasul depinde de viața care începe după mutare.

Am pus-o pe Ana în București, cu un salariu net de 6.000 lei: puțin peste media națională, dar sub media Capitalei, ceea ce e plauzibil pentru cineva de 25 de ani. Ca reper, INS indică un câștig mediu de 5.688 de lei net pentru august 2026, iar în iulie 2026 media netă era de 7.469 lei în București. Am folosit un curs de aproximativ 5,25 lei/euro.

Acest text este un fragment din newsletterul „Economix”, pe care jurnalistul Dan Popa îl trimite în fiecare joi dimineață. Poți să te abonezi la Economix aici:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Pentru chirii am pornit de la faptul că în București, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro. Pentru un apartament cu două camere, greu găsești ceva sub 500 €. Utilitățile, mâncarea și costurile de pornire sunt ipotezele mele, rotunjite.

Scenariul 1 — Rămâne cu părinții

Lunar :

Contribuție la casă (utilități, cumpărături comune)- 800 lei

Mâncare și consum propriu – 500 lei

Navetă (locuiește mai departe de serviciu)- 300 lei

Personale (haine, ieșiri, telefon)- 600 lei

Total cheltuieli- 2.200 lei

Rămân 3.800 lei (63%)

Cost de pornire: 0 lei.

Costul ascuns: dacă naveta îi ia în plus 1,5 ore pe zi, adună cam 32 de ore pe lună. Evaluate la salariul ei orar (~36 lei/oră), înseamnă aproximativ 1.100 lei în timp. Chiar și așa, rămâne varianta cea mai ieftină. Diferența față de celelalte e mai mică decât pare însă dacă te uiți doar la chirie.

Scenariul 2 — Închiriază cu o colegă

Un apartament cu două camere mai aproape de serviciu, la 600 € (~3.150 lei), cu chiria împărțită la două.

Lunar

Jumătate de chirie- 1.575 lei

Jumătate din utilități + internet- 450 lei

Mâncare- 1.100 lei

Transport (abonament)- 150 lei

Personale- 600 lei

Total cheltuieli- 3.875 lei

Rămân 2.125 lei(35%)

Cost de pornire: ~6.240 lei. Include jumătate de garanție (1.575), prima chirie (1.575), jumătate de comision de agenție (~790), lucruri pentru casă (2.000) și mutarea (300). Din această sumă, 1.575 lei sunt recuperabili (garanția), iar ~4.665 sunt cheltuiți definitiv.

Testul de stres: colega pleacă. Până găsește pe altcineva, Ana plătește singură chiria și utilitățile, adică ~4.050 lei. Cheltuielile urcă la ~5.450, iar din salariu îi mai rămân ~550 lei. Acordul despre „ce se întâmplă dacă una pleacă” are, așadar, o valoare foarte concretă.

Scenariul 3 — Locuiește singură

O garsonieră aproape de serviciu, la 420 € (~2.205 lei).

Lunar

Chirie- 2.205 lei

Utilități + internet- 550 lei

Mâncare (fără economii de scară)- 1.300 lei

Transport- 150 lei

Personale- 600 lei

Total cheltuieli- 4.805 lei

Rămân 1.195 lei (20%)

Cost de pornire: ~9.410 lei. Include garanția (2.205), prima chirie (2.205), comisionul (~1.100), lucruri pentru casă (3.500, pentru că nu mai împarte nimic) și mutarea (400). Din această sumă, 2.205 lei sunt recuperabili.

Testul de stres: se strică mașina de spălat și reparația costă 1.000 lei. În scenariul 2, ar plăti probabil jumătate. Aici plătește tot, adică aproape toată marja lunii.

Ce reiese din cifre

Ponderea locuinței în venit: cu părinții, ~13% (contribuția). Cu o colegă, ~34%. Singură, ~46%, adică mult peste pragul de 30–35% folosit des ca reper de prudență.

Timpul de strâns banii de mutare: dacă rămâne la părinți și pune deoparte ~3.800 lei pe lună, Ana adună costul de pornire pentru varianta cu colega în ~1,6 luni. Pentru garsonieră îi trebuie ~2,5 luni, iar asta fără niciun fond de urgență.

Fondul de urgență: trei luni de cheltuieli înseamnă ~11.600 lei cu colega și ~14.400 lei singură. În ritmul de economisire din scenariul 3, i-ar lua peste un an să-l construiască.