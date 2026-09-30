Tennessee execută miercuri o femeie pentru prima oară în ultimele două secole. Crima comisă acum 30 de ani de Christa Pike

Condamnata la moarte Christa Pike, găsită vinovată de uciderea unei colege de școală în urmă cu trei decenii, urmează să fie executată prin injecție letală în Tennessee miercuri, devenind prima femeie executată de acest stat în ultimele peste două secole, potrivit Reuters.

Pike, a cărei cerere de grațiere – în care sublinia traumele din copilărie și abuzurile sexuale suferite – a fost respinsă de guvernatorul Bill Lee, ar fi, de asemenea, singura persoană din era modernă a pedepsei capitale din SUA care va fi executată în Tennessee pentru o crimă comisă în adolescență.

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins marțio cerere de ultim moment pentru suspendarea execuției, care urmează să aibă loc la Instituția de Securitate Maximă Riverbend din Nashville, capitala statului.

Macabra crimă a ținut prima pagină la acea vreme

Pike, care are acum 50 de ani, avea 18 ani în ianuarie 1995 când ea, iubitul ei de 17 ani și un al treilea complice au ademenit-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, o colegă de la centrul profesional „Knoxville Job Corps”, într-o zonă împădurită, unde au torturat-o și au ucis-o.

Caracterul macabru al crimei, în cadrul căreia ucigașii au tăiat forma unei pentagrame pe pieptul victimei și au luat o bucată din craniul acesteia ca suvenir al masacrului, a atras o acoperire mediatică intensă la acea vreme.

Mărturiile din cadrul procesului au indicat că Pike o considera pe Slemmer o rivală pentru afecțiunea iubitului ei, Tadaryl Shipp.

Pike și Shipp au mărturisit crima, iar amândoi au fost condamnați în anul următor pentru omor de gradul întâi. Pike a fost condamnată la moarte, în timp ce Shipp a primit o pedeapsă pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate.

Coacuzata lor, Shadolla Peterson, care avea 18 ani la momentul comiterii crimei și care a stat de pază pentru ceilalți doi, a depus mărturie în calitate de martor al acuzării și a primit o pedeapsă cu suspendare.

„Fata de 18 ani cu o boală mintală nu mai există”

În prezent singura femeie din celula condamnaților la moarte din Tennessee, Pike a fost condamnată, de asemenea, în august 2001 pentru tentativă de omor de gradul întâi într-un atac asupra unei alte deținute, potrivit Departamentului Corecțional din Tennessee.

Într-o petiție de 226 de pagini prin care i se cerea guvernatorului să-i comute pedeapsa cu moartea în închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, avocații ei au documentat istoricul ei ca victimă a violenței, neglijării și abuzului sexual în copilărie, inclusiv două violuri la vârsta de 11 și 17 ani.

De asemenea, au menționat diagnosticele pe care le-a primit în închisoare pentru tulburare bipolară și tulburare de stres post-traumatic.

Avocații ei au subliniat, de asemenea, dovezi conform cărora mama lui Pike a consumat alcool în exces în timpul sarcinii, ceea ce a contribuit la o dezvoltare cerebrală defectuoasă, care i-a îngreunat clientei lor controlul impulsurilor în perioada adolescenței.

„Fata de 18 ani care suferea de o boală mintală gravă și de o traumă aproape debilitantă nu mai există”, au scris avocații ei ca răspuns la refuzul lui Lee de a acorda clemență. Christa este o femeie de 50 de ani plină de remușcări, care își înțelege acțiunile, primește tratament adecvat pentru boala sa mintală și le ajută și le îndrumă pe celelalte femei încarcerat.

Mama lui Slemmer, May Martinez, s-a pronunțat în favoarea execuției.

SUA execută extrem de rar femei

Execuțiile de deținute sunt extrem de rare în SUA, femeile reprezentând doar 18 dintre cele 1.683 de persoane executate de când Curtea Supremă a permis reluarea pedepsei capitale în 1976, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea. Până miercuri, statul Tennessee executase 17 persoane.

Cazul lui Pike a atras atenția internațională, un grup de experți în drepturile omului ai Națiunilor Unite emițând recent o declarație prin care solicită comutarea pedepsei sale cu moartea.

Experți în violență sexuală și traume s-au pronunțat, de asemenea, în favoarea ei, susținând că procedurile legate de injecția letală ar putea-o face pe Pike să trăiască flashback-uri severe și traumatizante legate de abuzul sexual suferit în copilărie și de viol, sporind astfel cruzimea și suferința morții sale.

În luna mai, autoritățile penitenciare din Tennessee au renunțat la încercările de a executa un bărbat condamnat pentru omor, după ce nu au reușit să găsească o venă adecvată pentru administrarea injecției letale.