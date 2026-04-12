Tensiuni în ritm – Arta vizuală și mișcarea corpurilor / galerie foto

Curatorii Alex Radu și Charles Moore semnează, după „Wet Snow” din toamna lui 2025, o nouă expoziție colectivă amplă care relevă arta vizuală contemporană drept liant. De data aceasta cu mișcarea, dansul.

„Tensiuni în ritm/ Rhythmic Stress” cuprinde zeci de lucrări și este găzduită de două spații, /SAC Berthelot și galeria Mincu de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism.

Sunt expuse creații semnate de: 111invers1, Hoda Afshar, Justin Baroncea & Cristian Matei, Cecilia Bengolea, Marius Bercea, Julius von Bismarck, Monica Bonvicini, Codruța Cernea, Sergiu Chihaia, Iulian Cristea, Alexandra Cojocaru, Nicolae Comănescu, Mara Cucu, Roberta Curcă, Simona Deaconescu, Aukje Dekker, C. B. Evans, Fronte Vacuo, Aristotle Forrester, Eduard Gabia, Maria Ghement & Alexandra Müller, Dumitru Gorzo, Xenia Hausner, Gregor Hildebrandt, Madeline Hollander, Anne Imhof, Christian Jankowski, Barbara Kapusta, Julia Kowalska, Oliver Laric, Ligia Lewis, Ioana Marchidan, Tincuța Marin, Marta Mattioli, Jacopo Mazzonelli, Lucy McRae, Alex Mirutziu, Rachel Monosov, Ciprian Mureșan, Vlad Nancă, Gilberto Aceves Navarro, Marcus Nelson, Andrei Nițu, Mike Pelletier, Caroline Poggi & Jonathan Vinel, Rebeca Rădvan, Haleh Redjaian, Aki Sasamoto, Larisa Sitar, Edra Soto, Asia Stewart, Mircea Suciu, Monika Szpunar, Ovidiu Toader, Virginia Toma, Tanin Torabi, Jorinde Voigt, Judith Wagner, Nives Widauer, Kristin Wenzel, Leyla Yenirce.

Expoziția va fi extinsă cu lucrări noi, în perioada 23 – 26 aprilie, în cadrul RAD Art Fair de la Hotel Caro. Până atunci, în 9 aprilie este organizată la Cărturești Modul, de la ora 18:00, o discuție cu artiști din expoziție la care invitați speciali vor fi Margherita Pevere și Marco Donnarumma.

